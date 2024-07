La hora de la verdad para la Francia de Mbappé

Llegó la hora de la verdad para Francia y para Mbappé. Y no, no son las elecciones generales. El combinado galo se mide este lunes, primer día de julio, a Bélgica en los octavos de final de la Eurocopa 2024. Ya no se permiten fallos. Los de Deschamps quedaron segundos de grupo tras tropezar ante Polonia y Holanda, y ahora necesitan sacar su mejor versión.

La selección francesa solamente ha marcado dos goles hasta el momento en esta Eurocopa. Uno fue en propia puerta y el otro de penalti. En ambos fue protagonista Kylian Mbappé. En el primero realizó el centro tras una gran jugada y en el segundo anotó desde los once metros. Frente a Holanda no tuvo minutos por culpa de su fractura de nariz y los galos se quedaron a cero.

Ahora, en Düsseldorf, y frente a Bélgica, la selección francesa ya no tiene excusas. Su juego en la fase de grupos ha sido muy pobre y por culpa de eso cayeron en el «lado de la muerte». Les llega la hora de la verdad en octavos. La hora de los grandes jugadores. El momento en el que Mbappé tendrá que coger las riendas de Francia.

Es evidente que Deschamps no está encontrando la manera de sacarle el mayor provecho a sus grandes estrellas en esta Eurocopa. Hasta el momento no hemos visto ni al mejor Mbappé, ni al mejor Griezmann, ni al mejor Dembélé, ni al mejor Tchouaméni, hemos visto muy poco de Camavinga, nada de Mendy… El seleccionador galo necesita dar con la tecla y Düsseldorf podría ser su última oportunidad.

Enfrente tendrá a una Bélgica que tampoco pasa por su mejor momento y sin Courtois, ya que no fue convocado para esta Eurocopa. Es el momento de un Mbappé que también necesita realizar un gran partido esta temporada y más con su selección. Con el susto de su nariz ya superado, la estrella gala sabe que es el jugador encargado de liderar a este equipo. Fuera y dentro del campo.

Mbappé da la cara

Tal es la importancia de este duelo para Mbappé, que el jugador del Real Madrid cogió las riendas de la Selección desde la previa hablando en rueda de prensa junto a Deschamps. Dio la cara y no se escondió. En Düsseldorf tiene el objetivo de hacer lo mismo,

«Sobre el golpe, no sentí que me había roto la nariz. Cuando me choqué, me dije que algo que había pasado. Cuando me vi en el espejo, creía que la Eurocopa terminaba y podía haber terminado. Estoy contento, estoy aquí. Es verdad que es difícil, porque tengo muchas informaciones, no he dormido bien. Es complicado. No jugué contra Países Bajos. Es difícil seguir en el banquillo y no poder ayudar. Pude jugar ante Polonia y estoy contento», señaló la estrella gala

Mbappé fue claro en sala de prensa y habló sin tapujos: «Esperemos que sea Francia la que se levante. Creo que no hay que buscar excusas. No hemos hecho una fase de grupos de alto nivel. Estamos clasificados, tenemos la posibilidad de llegar a cuartos. Creo que somos un buen equipo. Tenemos enfrente un gran equipo mañana. No hay dudas particulares en el vestuario. Creo que somos conscientes de que no hemos terminado primeros. Todo el mundo está preparado para mañana».

«¿Por qué no marcamos? Porque no marcamos las ocasiones que generamos. Tenemos ocasiones, pero no la metemos. Ahora, lo más importante, creo, según mi experiencia, es necesario que esté en la mente de la gente. Lo más importante es crear ocasiones, por supuesto que hay que meterlas. Está claro que fue un problema en la fase de grupos. Ahora, es otra competición la que comienza. Es la muerte súbita, eliminación directa. Va a ser obligatorio marcar las ocasiones que generemos», aclaró la estrella de la selección francesa.