Carvajal sobre el Balón de Oro: «Los premios que tengan que venir vendrán»

Dani Carvajal atendió a los medios de comunicación, entre los que se encontraba OKDIARIO, en la puerta del Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte, donde recibió un homenaje junto a Joselu Mato por parte del Ayuntamiento del municipio madrileño y su alcalde, Francisco Javier Úbeda, tras ganar la Eurocopa con España el pasado domingo.

Antes, concedió unas palabras desde el balcón del edificio, donde hizo enloquecer a los asistentes de Boadilla, que además de pedir el Balón de Oro para él le cantaron «¡presidente, presidente!». «Hola vecinos. ¿Cómo estáis? Bueno voy a intentar no alargarme mucho que sé que hace mucho calor. Es un verdadero privilegio poder vivir aquí», comenzó.

«Pasear cualquier tarde, ir a cenar, nos respetáis y nos sentimos muy queridos por todos. Espero que este último mes os hayamos dado esta gran alegría, que hayáis disfrutado con nosotros. Muchas gracias por el apoyo y ahora a por el Mundial», añadió, para hacer vibrar todavía más a la afición española.

«A mí me gusta todo de Boadilla, sobre todo su gente, sois espectaculares. Cada día mejora más el municipio. Día tras días muchos más vecinos. Estamos encantados de vivir aquí y que viva Boadilla», reconoció, y luego pasó a atender a los periodistas después de firmar varias camisetas y banderas de España.

«La verdad que muy contento por el recibimiento de la gente y por haber dado una alegría a todo el país. Estamos muy felices. No sé si me van a dar el Balón de Oro. Estoy muy contento por el rendimiento, tanto personal como colectivo. Los premios que tengan que venir vendrán, pero ahora me voy feliz de vacaciones y a disfrutar con la familia que se echa de menos», afirmó.

Los vecinos de Boadilla del Monte quisieron volcarse con Carvajal en el homenaje que el Ayuntamiento de la localidad le preparó tras ganar la Eurocopa. El defensa del Real Madrid fue aclamado al grito de «¡presidente, presidente!» cuando accedió al balcón del consistorio madrileño tras su frío saludo a Pedro Sánchez el pasado lunes.