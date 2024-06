La anécdota de la Eurocopa: por primera vez no sonó el ‘God Save the Queen’ en un partido de Inglaterra

Inglaterra comenzó este domingo su andadura en la Eurocopa 2024 y por primera vez en la historia del torneo no se escuchó el God Save the Queen. Es cuanto menos la anécdota de la Eurocopa y esto se debe a que ahora el himno británico es el God Save the King, tras la muerte de la reina Isabel y la actual jefatura de Estado del rey Carlos.

En todas las ediciones anteriores de la Eurocopa, que empezó en 1960, cuando jugaba Inglaterra sus partidos se escuchaba el God Save the Queen porque estaba con vida Isabel II. Todas las Eurocopas disputadas coincidieron bajo su reinado, que estuvo más de 70 años al frente del trono del Reino Unido.

Sin embargo, la novedad en esta Eurocopa que se juega en Alemania es que ahora el himno que se escuchará antes de cada encuentro de la selección inglesa será el God Save the King, ya que desde septiembre de 2022 es Carlos III quien está al frente de la monarquía británica. Así, antes de que empezara el primer duelo de Inglaterra en la Eurocopa -ante Serbia en Gelsenkirchen- hubo este cambio de letra en el himno respecto a todas las ediciones anteriores de la Eurocopa.

La que se está disputando ahora es la decimoséptima edición de la Eurocopa y en todas las anteriores (la primera fue en 1950) estaba viva Isabel II. De ahí que en todos los encuentros de Inglaterra en una Eurocopa desde entonces sonara el God Save the Queen en la previa de sus partidos. De ahí que esta novedad sea cuanto menos histórica y sobre todo una curiosa anécdota.

Cabe recordar que de las 17 ediciones de la Eurocopa, una se organizó en Inglaterra, la del año 1996, en la que llegó la propia selección inglesa a semifinales. El combinado británico jamás ha ganado este torneo y en la última edición, la de 2020 (jugada en 2021 por la pandemia del coronavirus) perdió en la final ante Italia en penaltis. Esa final se jugó en Wembley, pero el torneo se disputó en toda Europa, por lo que no cuenta Inglaterra como anfitriona.

Para esta Eurocopa, Inglaterra vuelve a ser favorita a ganar el título. Liderados por Jude Bellingham, los británicos están encuadrados con Serbia, Eslovenia y Dinamarca en el grupo C.