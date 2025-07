El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha burlado de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y de su reacción ante el escándalo judicial que salpica al Ejecutivo por la trama del PSOE. «Está tan enfadada que no piensa abandonar el despacho del Ministerio bajo ningún concepto», ha ironizado el dirigente popular.

Almeida ha afeado a Díaz que no le importe «que con fondos públicos se paguen prostitutas, que se amañen contratos o que uno se lleve comisiones». A ojos del primer edil madrileño, se trata de una estrategia para mantenerse en el poder. «Tan delictivo es lo uno como lo otro, se agarra un clavo ardiendo porque lo único que le interesa a Yolanda Díaz es permanecer en el Gobierno a toda costa», ha incidido el alcalde de la capital de España.

El dirigente popular ha visitado el Centro de Operaciones de Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) en Carabanchel en la presentación de los últimos modelos de autobuses eléctricos de la ciudad.

Allí, ha respondido a las preguntas de los medios sobre la indignación de Yolanda Díaz sobre la trama del PSOE. «Bueno, debe estar enfadadísima», ha subrayado «Debe estar enfadadísima, tan enfadada, tan enfadada, tan enfadada que no piensa abandonar el despacho del Ministerio bajo ningún concepto», ha ironizado Almeida.

Almeida: «Hay corruptos en el Gobierno»

A su vez, ha recordado unas palabras de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo: «Le he escuchado una expresión a Yolanda Díaz que me ha llamado la atención cuando ha dicho: nosotros somos honrados en este Gobierno, ergo, hay corruptos en este Gobierno».

El primer edil de la capital de España ha reaccionado a las declaraciones de la también ministra de Trabajo. La dirigente de Sumar ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se necesita un «giro con medidas claras» de regeneración democrática. A su vez, le ha avisado de que «la legislatura está en sus manos».

A su vez, la fundadora de Sumar ha exigido al líder socialista en una entrevista en Onda Cero que lidere ya la respuesta a la crisis después del encarcelamiento preventivo del que hasta hace unos días era el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

«Yolanda Díaz ha dicho lo que todos piensan, el conjunto de la sociedad, que es un Gobierno corrupto. Pero ella forma parte de un Gobierno corrupto, la corrupción es indivisible en un Gobierno. Si formas parte de un Gobierno corrupto, aunque no seas del PSOE, eres corrupto también», ha aseverado.

«A Yolanda Díaz no le importa que con fondos públicos se paguen prostitutas», ha espetado Almeida. A ojos del político municipal, a la ministra de Trabajo «no le importa que se amañen contratos, no le importa que uno se lleve comisiones salvo, eso sí, que haya financiación legal». «¿Alguien me puede explicar qué rasero es el que justifica formar parte de un Gobierno que paga prostitutas con dinero público, que amaña contratos y se lleva comisiones?», ha insistido. Y concluye: «Pero como no hay financiación ilegal, entonces me quedo en el Gobierno».