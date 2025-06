Así es como Yolanda Díaz ha desafiado al primer ministro húngaro en la marcha del Orgullo en Budapest

En medio de la convulsa situación que vive el Gobierno de España, cercado por la corrupción de los que fueran los hombres de mayor confianza del presidente, Yolanda Díaz ha viajado hasta Budapest. En la capital de Hungría, la líder de Sumar ha encabezado la marcha del Orgullo. Se trata de un gesto desafiante para el primer ministro húngaro, que prohibió la celebración de dicha concentración. Viktor Orbán capitanea un ejecutivo ultraconservador que se ha posicionado absolutamente en contra de estas reivindicaciones.

Díaz estuvo acompañada en todo momento de Ernest Urtasun, su compañero de partido y ministro de cultura de nuestra nación. Juntos caminaron al frente de una multitudinaria manifestación. La llamada congregó a un elevado número de personas pese a las prohibiciones y las advertencias de que habría cámaras identificativas, multas y detenciones.

Ernest Urtasun y Yolanda Díaz en el Orgullo de Budapest. (Foto: Instagram)

A pesar de la negativa de Orbán, ambos acudieron a la cita, invitados por el alcalde de la ciudad, Gergely Karácsony, otro cargo político que hizo caso omiso a las restricciones impuestas por la regencia central. En representación de España, la ministra de trabajo y economía social y el ministro de cultura defendieron los derechos del colectivo. «Vamos a manifestarnos con calma y con alegría, porque la dignidad no se negocia», ha dicho Díaz. Y ha mandado un contundente mensaje: «El odio no es natural. No nacemos odiando, el odio se aprende», unas palabras dirigidas a criticar la deriva autoritaria de Viktor Orbán y respaldar a la comunidad LGTBIQ+. «Los derechos humanos no pueden prohibirse por decreto», ha sentenciado.

El look de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz, en los últimos tiempos, ha copado titulares por su particular forma de entender el protocolo. En muchas ocasiones, los expertos en estilismo han criticado sus elecciones. Para este acto, la vicepresidenta segunda del mandato de Pedro Sánchez se ha metido de lleno en el papel. Junto a un jean básico y un top gris de tirantes, la gallega ha lucido un collar tipo hawaiano multicolor y se ha pintado las mejillas con los colores característicos del movimiento. Además, ha sido una de las mujeres que ha sujetado, con determinación, la pancarta que encabezaba la movilización.

La elección de Ernest Urtasun

Por su parte, el catalán ha optado por un outfit más discreto y, lejos de pintarse la cara, ha decidido vestir con vaqueros y una camiseta negra que reflejaba un símbolo del país magiar acompañado de la palabra Budapest en multicolor, haciendo referencia a la bandera del Orgullo.

Los dos políticos, a juzgar por las imágenes que han trascendido, han disfrutado del evento con una actitud relajada pero reivindicativa. En alguna ocasión se han pronunciado con algunos medios visiblemente molestos y enfadados ante los impedimentos de Orbán, pero han vivido una jornada distendida y se han dado un auténtico baño de masas. Algo que choca enormemente con la situación a la que se enfrenta el ejecutivo de Sánchez. Los diferentes frentes abiertos, entre los que se encuentran la corrupción que sobrevuela sobre José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García Izaguirre, sumado al gasto militar, mantienen la legislatura en una cuerda floja que podría avocar al Gobierno al fracaso más absoluto. Unos problemas frente a los que tanto Yolanda Díaz como Ernest Urtasun se han mostrado ajenos en su estancia en la perla del Danubio.