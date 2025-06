Yolanda Díaz ha vuelto a dar que hablar. Y no precisamente por sus decisiones políticas, sus intervenciones parlamentarias o por el futuro de Sumar. Esta vez, la polémica la ha vestido, literalmente, con un conjunto de Zara que, aunque es perfecto para una tarde de cañas frente al mar o un paseo sin prisas por las callejuelas de Cadaqués, ha levantado más de una ceja por su (falta de) adecuación al contexto: un acto institucional, con la bandera de España y la de la Unión Europea de fondo, en pleno mes de junio y con todas las cámaras pendientes.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, fiel a su estilo relajado y contemporáneo, ha optado por un dos piezas de la firma gallega compuesto por una blusa cruzada de rayas con lazo a la cintura y unos pantalones palazzo a juego, de corte ancho y tejido fluido. El look, sin duda cómodo, pertenece a esa categoría tan veraniega como resbaladiza: lo que en la playa puede parecer ideal, en un entorno político puede rozar peligrosamente lo inapropiado.

Yolanda, que en más de una ocasión ha defendido un estilo natural, cercano y nada impostado, parece haber llevado su filosofía de «vestirse como una más» al extremo. Porque una cosa es no sucumbir a los rigores del traje sastre y otra muy distinta es aparecer en un acto institucional con un conjunto que muchas identificaríamos directamente con una escapada de fin de semana o incluso con un pijama chic de verano. El conjunto en cuestión no es feo, de hecho, es uno de esos básicos de Zara que suelen arrasar por su versatilidad, pero la elección del contexto lo cambia todo.

La blusa de escote en pico, las mangas abullonadas y el estampado de rayas multicolor en tonos pastel tienen un aire desenfadado y lúdico, que podría funcionar a la perfección en un look casual con unas sandalias planas y un capazo de rafia. Pero combinados con la puesta en escena institucional, resultan discordantes, casi provocadores. Un gesto que, sin querer, desdibuja los límites entre lo profesional y lo personal. Y a esto se suma el peinado con trenza lateral y los pendientes maxi en forma de flor, que refuerzan esa estética entre naíf y boho que parece decir «me voy de vermú», más que «vengo a representar a un Gobierno». Las sandalias trenzadas, también en clave veraniega y artesanal, terminan de construir un outfit que puede ser perfecto… para todo, menos para lo que era.

Pero no es la primera vez que ocurre. Díaz se ha labrado una imagen como política que desafía los códigos tradicionales de la vestimenta institucional. Ha lucido monos, vaqueros, vestidos bohemios y piezas de marcas asequibles como Zara o Mango en actos oficiales. Su estilo ha sido aplaudido por su autenticidad, pero también ha generado no pocos debates sobre los límites del dress code político. El pasado 19 de junio, sin ir más lejos, Yolanda Díaz levantó ampollas en la fiesta de aniversario de un medio digital con un vestido negro, entallado y con escote asimétrico, que no impidió que muchas miradas se centraran en el contraste entre sus discursos institucionales y su constante explotación del plano estético. Especialmente en un momento en que Moncloa sigue en modo contención de daños por una crisis que ya no es sólo del PSOE, sino del Gobierno en su conjunto.