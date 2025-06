Trabajé en Zara y éste es el truco para conseguir los mejores descuentos en las rebajas de verano

Estate atenta a la web y aplicación de Zara porque en unas horas empezarán las rebajas de verano 2025. Tenemos muchas ganas porque ya queremos comprar aquella ropa que está en oferta y ahora tendrás a precios más baratos. Cada año surgen algunos trucos como los que nos dan a conocer las empleadas de la tienda para poder obtener los mejores descuentos en las rebajas de verano.

En estos días verás ofertas en ropa y complementos del 20-40 y 60%, y más adelante verás como cada vez hay mayores descuentos, en especial durante las segundas rebajas. Ahora bien, si tardas muchos es cuando puedes quedarte sin tu prenda favorita porque ya no estará tu talla. Entonces tendrás que conformarte con otra similar o con una talla que igual va un poco grande. Pero si es muy barata y vale la pena siempre te la puedes arreglar.

El truco para conseguir los mejores descuentos en las rebajas de Zara

Sea como sea, es necesario saber de qué forma tener acceso antes y mejor a todas estas ofertas, y poder gozar así de las rebajas de verano como te mereces.

Siempre en la aplicación antes

Si no encuentras en la web tus descuentos o no sabes cuando serán las rebajas, entonces bájate la aplicación si no la tienes todavía. Allí muchas afortunadas ven sus descuentos mucho antes y es más fácil de acceder a la ropa que deseas.

Entra a deshoras en la web

Si entras a determinadas horas del día en la web, como la tarde, es posible que esté algo saturada porque muchas personas están a la vez y entonces es más complicado comprar con total libertad. Es mejor esperarse a deshoras, bien a primera hora por la mañana o bien las 00h o 1h de la mañana.

Si vas a la tienda, mira bien los probadores

Una de las recomendaciones que dan algunas ex empleadas de la tienda Zara es ir a los probadores y verás carros o bien cantidad de prendas por esta zona que suelen estar en oferta. Algunas veces estos carros no se pueden tocar, pero si quien esté en el probador se despista ya puedes ir a por esta ropa porque suele ser siempre la que dejan otros posibles compradores y es mucho más barata.

Esperarte a las segundas rebajas: mejores descuentos

Debes hacer una lista con todas aquellas prendas que te gustan. Si tienes paciencia, siempre puedes esperarte a las segundas rebajas de verano pues entonces estos descuentos son algunas veces del 70% y la ropa te sale realmente bien de precio.

Ahora bien, puedes jugártela a la suerte si la prenda no se acaba antes, pues entonces no la verás ya. Pero muchas veces puede pasar que la ropa que no se vende ahora pasa a estas segundas rebajas y el descuento es mayor.

Mira bien etiqueta y código

Según estas dependientas, «Cada etiqueta tiene un código con la referencia. Si ves una prenda que te gusta pero no está en tu talla, busca la referencia en la app. A veces está disponible online aunque en tienda no». Así uno puede hacer una foto al código o escanéalo con la app para ver disponibilidad.

Otros trucos prácticos para conseguir mejores descuentos

Busca por precio: usa los filtros “de menor a mayor precio” para ver lo más barato primero.

Prendas básicas y atemporales: camisas blancas, vaqueros, blazers, camisetas lisas, vestidos negros. Son los mejores fichajes rebajados y los puedes tener.

Visita tiendas grandes en días entre semana (por la mañana): menos gente y por tanto más opciones.

Revisa devoluciones: es importante este punto porque muchas veces la gente devuelve gangas que ya no están en la web. ¡Puedes tener suerte!

Consejos para no comprar más de la cuenta

No compres solo porque está barato. Si no te lo pondrías a precio normal, probablemente tampoco lo harás rebajado.

Cuidado con las prendas muy de tendencia: se ven pasadas de moda rápido.

Este día empiezan las rebajas de verano en Zara

A la espera de la confirmación por parte de Grupo Inditex, que agrupa marcas como Zara, Bershka o Lefties, hacemos memoria y el pasado año las rebajas empezaron sobre el 25 de junio. Muchas veces, la aplicación y la web suelen adelantar estos descuentos y el día siguiente suelen entonces empezar las ofertas en las tiendas físicas.

En todo caso, debes estar atento a la página web de Zara y especialmente a la aplicación donde puede ser que la palabra Rebajas aparezca mucho antes. Como consejo, lo ideal es hacer tu lista con esas prendas que más te gustan y esperas comprar y rezar para que estén en oferta en unos días.