En medio del clima enrarecido que sacude al Gobierno de Pedro Sánchez por las derivadas del llamado caso Koldo y el papel cada vez más comprometido del ex número dos del PSOE, Santos Cerdán, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha reaparecido con su sello inconfundible: haciendo política con el armario. La líder de Sumar ha acudido este jueves a la fiesta de aniversario de un medio digital con un vestido de Zara que ya ha comenzado a agotarse en la web de la marca. Pocas figuras del Gobierno dominan el lenguaje simbólico como ella, aunque a estas alturas cabe preguntarse si no se le ha ido la balanza demasiado hacia el estilismo.

El vestido, negro, entallado y con escote asimétrico, pertenece a la línea ZW Collection de Zara y cuesta 29,95€. Una elección intencionadamente asequible, que conecta con su marca personal, moderna, accesible y con un punto sofisticado, pero que inevitablemente choca con el momento político que vive el Ejecutivo. Porque mientras Yolanda Díaz ha posado sonriente en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, la Moncloa sigue en modo contención de daños por una crisis que ya no es sólo del PSOE, sino del Gobierno en su conjunto. Aunque Sumar no está directamente salpicado, Díaz es vicepresidenta segunda del país, y como tal, su imagen proyecta mucho más que una declaración de estilo.

Yolanda Díaz en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

A la fiesta también han acudido nombres destacados de la política española: Pilar Alegría, Elma Saiz, Sira Rego, la senadora Carmen Da Silva, los diputados Gerardo Pisarello y Víctor Gutiérrez, o la concejala Andrea Levy. Pero ha sido Díaz quien ha vuelto a atraer los flashes. Ella domina la escena, y lo sabe. Desde hace tiempo convierte cada aparición en un ejercicio de comunicación visual, más cercano al lenguaje de las celebrities que al de la política tradicional. No es nuevo: ya la hemos visto convertida en Audrey Hepburn en Cannes, desfilando por photocalls como si fueran alfombras rojas o llevando marcas de Inditex con tanta intención como una moción de censura.

En los últimos días, Yolanda Díaz no ha evitado pronunciarse sobre los escándalos que rodean al entorno socialista, y ha sido clara al hablar de regeneración y ejemplaridad, pero eso no ha impedido que muchas miradas se centren en el contraste entre sus discursos institucionales y su constante explotación del plano estético. Lo que genera ruido no es lo que dice, sino cómo se presenta. Su forma de hacer política visual es eficaz y viral, pero también empieza a levantar críticas por cierta desconexión del contexto. Mientras el Gobierno se revuelca en una tormenta de desgaste político y escándalos judiciales, Yolanda Díaz sigue desfilando imperturbable, construyendo su relato de poder entre costuras de Zara y sonrisas de editorial de moda.

El calzado Yolanda Díaz en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Así ha evolucionado el estilo de Yolanda Díaz en los últimos años

Yolanda Díaz ha experimentado una transformación estilística notable desde sus inicios en la política gallega hasta su actual posición como vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar. En sus primeros años, Díaz optaba por un estilo más austero y funcional, con cabello corto y oscuro, y prendas sencillas que reflejaban su compromiso político sin pretensiones de glamour. Sin embargo, a partir de 2019, su imagen comenzó a suavizarse y a adquirir una mayor sofisticación. Su melena pasó del tono castaño oscuro a un rubio luminoso, con mechas que aportaron luminosidad a su rostro y dulcificaron sus facciones. Este cambio capilar coincidió con una renovación en su vestuario, adoptando prendas más ajustadas y modernas que resaltan su figura y proyectan una imagen de liderazgo contemporáneo.

Yolanda Díaz junto a Xosé Manuel Beiras y Pablo Iglesias. (Foto: Gtres)

Pero este cambio en su imagen va más allá de una simple cuestión estética, pues Yolanda Díaz ha sabido utilizar la moda como una herramienta estratégica de comunicación política. La elección frecuente del color blanco, que simboliza transparencia y pureza, parece diseñada para transmitir un mensaje de honestidad y cercanía. Sin embargo, esta recurrencia también puede percibirse como un gesto simbólico algo superficial, que no siempre se traduce en una mayor autenticidad en el ejercicio político. Además, su evolución hacia una estética más femenina y empoderada, aunque aporta frescura y modernidad, plantea el riesgo de que la imagen personal gane protagonismo sobre el contenido y las propuestas políticas. Así, esta metamorfosis estilística, si bien ha consolidado su presencia en clave beauty, también refleja una tensión entre la construcción mediática de su liderazgo y la necesidad de mantener un discurso político sólido y convincente.