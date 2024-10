En la política se suele estar en un terreno donde la contradicción parece ser la norma. y en el caso de Yolanda Díaz no es la excepción. La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo hizo una llamada a la ciudadanía para que optara por prendas de segunda mano y ropa usada, promoviendo así un consumo más sostenible y responsable. Sin embargo, sus elecciones de vestuario cuentan otra historia. Al aparecer en eventos oficiales con prendas de lujo y no solo de Zara, la firma de la que dice ser «forofa», la política gallega parece hacer todo lo contrario de lo que predica. Esta disonancia entre su discurso y sus acciones plantea una pregunta inquietante: ¿por qué los políticos a menudo adoptan una postura que no se alinea con sus declaraciones? En un momento en que la autenticidad y la coherencia son más valoradas que nunca, Díaz corre el riesgo de ser vista como desconectada de las luchas cotidianas de los ciudadanos a quienes intenta representar.

Para muchas figuras políticas, lucir prendas de Zara no es solo una elección de moda, sino también una declaración de intenciones; un mensaje que dice: “No tengo que gastar una fortuna en ropa, y además apoyo la marca España». Muchos políticos visten ropa de esta firma no solamente por estilo, sino para demostrar que no necesitan comprar ropa cara y que les gusta la marca española. Un claro ejemplo de este fenómeno es Yolanda, que expresa abiertamente su pasión por la moda. Suele decir que le encanta la moda gallega y que también le gusta Zara. Además, afirma con confianza que conoce a Amancio Ortega, el creador de la marca, y dice de él que lleva una vida «normal». Este comentario, hecho en el programa Late Xou, resonó fuertemente.

Ernest Urtasun con Yolanda Díaz. (Foto: Gtres)

La realidad es que Díaz sí visita Zara. De hecho, OKDiario la sorprendió in fraganti en una de las tiendas de la marca, situada en la emblemática Plaza de España de Madrid. En las imágenes, la vicepresidenta segunda del Gobierno se veía entusiasmada al descubrir una de las prendas que acababan de llegar a los estantes de la tienda: un dos piezas con top de manga larga y pantalón amplio, todo por 60 euros. Sin embargo, esta visita no estuvo exenta de polémica, ya que se produjo apenas una semana después de que la propia Díaz instara a los españoles a optar por ropa de segunda mano. ¿La ironía? Mientras promocionaba el uso de ropa reutilizada, ella miraba las prendas nuevas.

Parece que detrás de esta aparente afinidad por la moda asequible, se esconde una clara contradicción en el estilo de la política. Y eso lo decimos porque su encuentro en la Biblioteca Nacional de España en septiembre de este año, sus elecciones de vestuario superaron la exorbitante cifra de 600 euros, una cifra que no está al alcance de todos los bolsillos. Y lo que es aún más interesante es que estas prendas no eran «made in Spain», a pesar de que en su programa ha defendido la importancia de lo nacional. En lugar de eso, se decantó por un conjunto de tweed azul de Sandro Paris, una prestigiosa marca francesa de prêt-à-porter, fundada en 1984 por Évelyne Chetrite, conocida por vestir a la reina Letizia y a un sinfín de celebridades e influencers. Este hecho no solo resalta la contradicción en su discurso, sino que también la coloca nuevamente en la línea de fuego de la crítica. La gallega, que se presenta como una política cercana al pueblo y defensora de la moda accesible, parece vivir en un mundo donde (a veces) sus palabras no se alinean con sus decisiones.

Yolanda Díaz con un traje azul de la marca francesa Sandro Paris. (Foto: Redes Sociales)

Otro ejemplo que nos deja boquiabiertos tuvo lugar el pasado 22 de noviembre, cuando Yolanda se convirtió en el centro de todas las miradas al acudir a la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros con un look que no pasó desapercibido. Lució un pantalón con tirantes de Claudie Pierlot, una de las firmas favoritas de la princesa Leonor. Este pantalón, en un elegante color azul marino y adornado con botones metalizados, tenía un precio de 295 euros. Una elección de vestuario que podría considerarse un derroche en un momento donde la austeridad es clave.

Yolanda Díaz con el pantalón con tirantes de Claudie Pierlot. (Foto: Redes Sociales)

Esta elección no solo revela su devoción por prendas «caras», sino que también pone de manifiesto la contradicción en su mensaje sobre la moda accesible. En el mundo de la política y donde las apariencias son cruciales, parece que la autenticidad ha quedado relegada a un segundo plano, mientras Díaz navega con elegancia por un armario que la mayoría de sus representados solo pueden soñar.