Leonardo DiCaprio, nuevo tripulante del antiguo yate de Amancio Ortega

Leonardo DiCaprio ha sido el último en llegar a Ibiza, el destivo favorito de las celebridades españolas e internacionales pasar sus vacaciones de verano. El actor puso rumbo al archipiélago balear hace escasos días para disfrutar de un merecido descanso junto a su pareja, la modelo italiana Vittoria Ceretti, y un grupo de amigos; por las aguas cristalinas y los lujosos chiringuitos de la Isla Blanca. Y es que si hay algo que no va a hacer el intérprete de El Renacido o Gangs of New York en sus vacaciones, es escatimar en gastos. Prueba de ello es si no, el fabuloso yate a bordo del cual Leonardo habría decidido surcar las pitiusas.

Se trata de un Vassa -antes llamado Drizzle-, que perteneció a Amancio Ortega. En su momento, el barco fue uno de los más famosos y caros del mundo, con un precio que rondaba los 76 millones de euros. Sin embargo, su venta final no alcanzó esa cifra. En 2022, el fundador y ex presidente del grupo empresarial textil Inditex puso a la venta el yate, que finalmente fue adquirido por un magnate ruso, a un precio casi 20 millones de euros inferior, y unos 30 millones por debajo de su valor inicial. Actualmente, es habitual ver la embarcación por diferentes puntos de Ibiza, ya que se encuentra en alquiler por unos 600.000 euros semanales.

El yate que perteneció a Amancio Ortega, en Ibiza. (Foto: Gtres)

El megayate tiene 68,77 metros de eslora y 11,20 metros de manga, y cuenta con siete camarotes con capacidad para doce pasajeros, además de las nueve cabinas para una tripulación de doce personas. La embarcación dispone, asimismo, de gimnasio, piscina, spa o sala de cine, entre otras comodidades. El coste de su mantenimiento puede ascender a 8 millones de dólares al año y la madera es el eje central de la decoración en estilo clásico. «El Drizzle es perfecto para alguien que no quiera unirse a una lista de espera de barcos nuevos», explicó Jonathan Syrett, agente de ventas de Hamilton Marine, la empresa a cargo de la transacción de Amancio Ortega en el año antes citado.

Las vacaciones de Leonardo DiCaprio en Ibiza

Leonardo DiCaprio ha viajado en yate desde Cerdeña hasta la isla española junto a Vittoria Ceretti y varios amigos. El actor ya escogió Ibiza para disfrutar de unos días de verano el año pasado, dejándose ver por el local Hï Ibiza Club, entre otros. En esta ocasión, por el momento, Leonardo y sus acompañantes han sido captados en algunas calas ibicencas y dándose un festín en un conocido restaurante de la isla: Casa Jondal, situado al sur de la isla del y cuyo chef ejecutivo es Rafa Zafra. Este es un establecimiento por el que en los últimos tiempos han pasado personalidades de la talla de Jeff Bezos, Bono o Naomi Campbell.

Leonardo DiCaprio, junto a varios amigos en Ibiza. (Foto: Gtres)