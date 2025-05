El atrevido look de Yolanda Díaz para la manifestación del 1 de mayo: camisa anudada y ombligo al aire

Como cada año, Madrid ha congregado este 1 de mayo a cientos de personas con motivo de la tradicional manifestación del Día Internacional del Trabajador. Sindicatos, colectivos sociales y ciudadanos se han unido para reivindicar derechos laborales y mejoras en las condiciones de trabajo. Entre todos los presentes, también se encontraba Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo que no ha pasado desapercibida entre la multitud. Y es que al mismo tiempo que ha querido destacar su postura política en el ámbito de trabajo, garantizando que se va a reducir la jornada laboral, también se ha posicionado en el punto de mira por el atrevido look que ha escogido para la ocasión, el cual no ha tardado en generar todo tipo de comentarios.

Tal y como se puede ver en las imágenes, la política ha lucido unos vaqueros desteñidos con un ligero corte de campana que ha combinado con una camisa azul bebé anudada a la altura del abdomen que dejaba al descubierto su ombligo. Un detalle que, sin duda, es inusual en la vestimenta de figuras públicas de su rango, siendo un estilo más propio de los adolescentes. Por otro lado, ha querido completar el outfit con una gabardina de color claro y unas deportivas negras y blancas.

Yolanda Díaz en la manifestación del 1 de mayo de Madrid. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, las redes no han tardado en llenarse de diferentes comentarios que no han dejado muy bien parada la elección estilística de Díaz. «Versión horrenda», «Aunque la mona se vista de seda, mona se queda», «¿No se cansa de hacer el ridículo?», escribían algunos de los usuarios de la red social X.

A su vez, Yolanda ha acudido a la manifestación acompañada de su hija Carmela, nacida hace trece años fruto de su matrimonio con el delineante gallego Andrés Meizoso, de quien se separó a finales de 2024. Desde entonces, ella misma ha definido a su familia como «monoparental», un modelo en el que solo uno de los progenitores asume en solitario la crianza y el cuidado de los menores.

Yolanda Díaz y su hija Carmela en la manifestación del 1 de mayo de Madrid. (Foto: Gtres)

Más allá de las ocasiones en las que ha destacado por apostar por transparencias u otros aspectos arriesgados, lo cierto es que no es la primera vez que Yolanda Díaz llama la atención por escoger un look juvenil. Sin ir más lejos, durante una rueda de prensa que ofreció el pasado mes de noviembre, generó una polémica inesperada al lucir una camisa blanca con pajarita, combinada con una falda gris de tablas y medias negras, un conjunto que muchos consideraron demasiado similar a un «uniforme de colegiala».