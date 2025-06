El día que Joaquín Reyes se alojó en una casa en la que durmieron Felipe VI y doña Letizia

El pasado año 2023 y con motivo de la presentación de la que por aquel entonces era su próximo proyecto teatral, Joaquín Reyes se sentó en el plató del programa El hormiguero. Durante la entrevista desveló un dato totalmente inesperado: había hecho uso del mismo lecho que anteriormente había sido ocupado por los Reyes de España. En uno de sus viajes de verano, el cómico reservó estancia, por casualidad, en una residencia en la que también habían pernoctado sus Majestades. Una gran coincidencia que le llevó a bromear con la situación. «Sí, yací en esa cama», confesó. «¿Y sabes que noté algo raro? No es cómoda. Levanté el colchón y había un guisante», bromeó a continuación.

Una revelación de tal calibre sobre la cual el comunicador y conductor del formato, Pablo Motos, le pidió que revelara más detalles. Con su habitual sentido del humor, Reyes admitió haber confundido la casa secundaria para visitas con la principal. «Qué casa, qué salón, qué vistas, qué habitaciones. Y me dijeron: No, es la de invitados. Me conformaba con esa», recordó entre risas. Al verse envuelto en este entorno, Joaquín Reyes comenzó a sentir que le apetecía hacer cosas que nunca había hecho, como beber agua con gas. «¡Qué pronto me acostumbro a lo bueno!», rememoró con sorna.

Joaquín Reyes en un photocall. (Foto: Gtres)

Un hospedaje que describió como altamente lujoso, tanto es así que «abrías una puerta y había un masajista de pies para las noches. Vino una persona a darme un masaje a la casa. Me lo hizo y me dijo que tenía un bloqueo emocional», algo que justificó con su imposibilidad de ir al baño. «A lo mejor se puede confundir», apuntó con sonoras carcajadas.

La última aparición televisiva de Joaquín Reyes

Este mismo martes, 24 de junio, Joaquín Reyes ha ocupado otra vez la silla de invitados del magazin de Antena 3. Lo ha hecho junto a su compañero de profesión, Ernesto Sevilla. Juntos han revolucionado la comedia y su estilo absurdo se ha vuelto muy reconocible. El día de la revelación, Reyes fue para anunciar un nuevo proyecto que en su día acogió el Teatro La Latina de Madrid y que recibió el nombre de Festejen la broma. Pero esta vez se enfrentaron a la entrevista como verdaderas figuras del género que dominan y hablaron de historietas de su vida y cuál es el recorrido y el proceder de su estrecha amistad. Algo fundamental que hace que ambos formen uno de los tándems más queridos del humor nacional.

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. (Foto: Gtres)05/02/2018

¿Quién es Ernesto Sevilla?

Ernesto Sevilla es un humorista muy conocido y que ha encarnado papeles que le han posicionado como una de las caras más conocidas de la interpretación sarcástica e irónica. Muchos son los que le identifican por su papel como Teodoro Rivas, hermano en la ficción de Amador Rivas, de la serie La que se avecina.

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. (Foto: Gtres)

También rodó La hora chanante y El fin de la comedia, del canal Comedy Central, Anclados y Retorno a Lilifor de Telecinco, Museo Coconut, de Neox o 4 estrellas, de RTVE. Asimismo, formó parte del elenco de personajes de Por H o por B, de la conocida plataforma de streaming HBO.