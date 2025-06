José Luis Martínez-Almeida está a punto de cumplir uno de sus mayores sueños junto a su mujer, Teresa Urquijo. El matrimonio está a punto de conocer a Lucas, su primogénito en común. A escasos días del nacimiento de su primer hijo, los nervios ya empiezan a aflorar y el regidor de Madrid ha desvelado en exclusiva ante las cámaras de GTRES que vive en una continua tensión ya que, en cualquier momento, su mujer puede ponerse de parto.

Almeida, ante el inminente nacimiento de su primer hijo

A comienzos de año, Almeida publicó en sus redes sociales a golpe de posado con Urquijo que próximamente ampliarían la familia. Desde su boda, en abril del 2024, el deseo del matrimonio ha sido tener un hijo, que llegará a sus vidas en los próximos días. Si por algo se caracteriza el regidor de Madrid es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada aunque, durante el embarazo de su mujer, ha dado pinceladas de la dulce espera. De hecho, otro de los sellos distintivos del político es que suele poner en practica sus convicciones y ser coherente con lo que piensa a la hora de tomar decisiones. Es por ello que, una vez que Lucas nazca, se cogerá la baja por paternidad: «No solo por imperativo legal. Creo que es un momento tan especial y extraordinario en la vida que no debe perderse ni un segundo».

José Luis Martínez-Almeida en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

A lo largo de estos nueve meses, la mano derecha de Isabel Díaz-Ayuso, con la que tiene mucha afinidad política, ha hecho varias apariciones públicas en las que no ha tenido problema a la hora de hablar sobre esta nueva etapa en su vida que tanto anhelaba. Además, está dispuesto a aprovecharla al máximo ya que, como confesó en una entrevista con Ana Rosa Quintana, se considera «un padre-abuelo»: «A mí me merece mucho la pena (refiriéndose a la baja por paternidad). Cuando uno es padre-abuelo, como va a ser mi caso, pues no voy a querer perderme ni un solo minuto del niño y de estar con la madre».

A escasos días de conocer a su primogénito con Urquijo, Martínez-Almeida sigue con su agenda de compromisos oficiales y ha reaparecido en Carabanchel para inaugurar la escultura universal Hermes, de Rafael Canogar, que antes se encontraba en el Palacio de Cibeles. El alcalde de Madrid ha reaparecido visiblemente tranquilo aunque, como cualquier padre primerizo, muy pendiente del teléfono móvil por si tuviera que irse al hospital donde dará a luz su mujer, tal y como él mismo ha reconocido: «Yo estoy expectante, no nervioso, cada vez que me llega un WhatsApp y sé que Teresa está bien».