Almeida, muy impaciente ante el nacimiento de su primer hijo: "Que pase el tiempo lo antes posible"

No hay duda de que José Luis Martínez-Almeida ha sido uno de los protagonistas del Día de San Isidro. Cumpliendo con los compromisos propios de su cargo como alcalde, acudió a algunos de los distintos actos celebrados el pasado 15 de mayo en las calles de Madrid donde, además de protagonizar un apasionado beso con su esposa, Teresa Urquijo, también confesó cómo se siente en la cuenta atrás para la llegada de su primer hijo.

Fue durante las primeras horas de la tarde cuando el político se desplazó hasta la plaza de toros de Las Ventas para disfrutar en primera persona de las corridas de la festividad mencionada. A su llegada, como no podía ser de otra manera, los reporteros no quisieron dejar pasar la oportunidad de preguntar por su vida privada y su inminente debut en la paternidad, algo de lo que no tuvo problema en sincerarse.

José Luis Martínez-Almeida en la Pradera de San Isidro. (Foto: Gtres)

«Estamos muy felices y con muchas ganas. Que el tiempo pase lo antes posible», expresaba, dejando entrever que estaban muy nerviosos y entusiasmados con el nacimiento de su primer hijo. Aunque en ningún momento los futuros papás han confirmado cuál es la fecha prevista para el parto, fue El Debate quien informó que será a finales de junio cuando llegue el nuevo miembro de la familia. Según el medio citado, fue durante la presentación del Longines Global Champions Tour de Hípica 2025 cuando Almeida lo confirmó.

El romántico beso de Almeida y Teresa Urquijo

Fue también durante el Día de San Isidro cuando Almeida y Teresa Urquijo dejaron al descubierto el buen momento por el que está atravesando su relación. Y es que minutos antes de comenzar la entrega de las Medallas de la Ciudad de Madrid, el alcalde saludó a todos los presentes, entre los que se encontraba su esposa, quien lucía un embarazo muy avanzado y una gran sonrisa. Era entonces cuando el político decidía protagonizar una imagen inédita fundiéndose en un cariñoso y romántico beso con su mujer que, como no podía ser de otra manera, no ha pasado desapercibido.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en la entrega de las Medallas de la Ciudad de Madrid. (Foto: Gtres)

Juan Urquijo, padrino del hijo de Almeida

Aunque son pocos los detalles que han trascendido sobre el embarazo de Teresa Urquijo, siendo escasas las apariciones públicas de la misma durante este periodo, lo cierto es que, más allá de la fecha de parto, LOOK anunció en exclusiva que Juan Urquijo había sido elegido como el padrino del pequeño. Previsiblemente, la madrina será una de las sobrinas del alcalde, pero dado que en la familia de él son varias las opciones y en la de ella Juan es el único hermano, la decisión acerca de la madrina no está tan clara, al menos de momento. Por ahora, tan solo ha sido la actual pareja de Irene Urdangarin quien se ha pronunciado acerca de esta decisión. Y lo ha hecho de una manera clara y concisa. «Muchas gracias, estoy muy contento», confesaba ante los micrófonos de Gtres, hace tan sólo unos días, con una visible sonrisa en su rostro y sin querer hablar en exceso.