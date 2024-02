El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido «avanzar en el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña» en esta legislatura, y ha deseado que esta identidad pueda expresarse en toda su dimensión en España. «Que restaure lo que nunca debería de haberse producido, que recupere el sentido de un proyecto compartido y común», ha sostenido Zapatero, que ha subrayado que ese reconocimiento de la identidad nacional catalana no es un privilegio, sino reconocer la diversidad.

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pronunciado estas palabras después de que Pedro Sánchez en Bruselas haya reconocido que todos los independentistas catalanes con causas abiertas en los tribunales por delito de terrorismo quedarán protegidos por la Ley de Amnistía, tal como está redactada en este momento «porque no son terroristas», según ha defendido, después de que los independentistas catalanas tumbasen la citada ley ante el temor de que no blidase a todo tipo de terrorismo y los delitos de alta traición.

En este sentido, el presidente del Gobierno considera que hay que mantener «la firmeza» de saber que todo lo que se ha avanzado hasta el momento con esta ley «es lo suficientemente riguroso y sólido» para lograr el objetivo que se habían marcado, es decir, «superar el horizonte judicial» que generó el procès. En éste también ha indicado que es importante mantener «la templanza» y la contención para lograr llegar a un acuerdo con Junts.

En la conferencia España-Catalunya: el encuentro celebrada este jueves en el Auditorio Once de Barcelona y organizada por La Vanguardia, ha asegurado que el Estatut fue «un intento noble», pero ha reclamado que esta legislatura consolide un tiempo nuevo.

Zapatero se ha mostrado convencido de que se aprobará la ley de amnistía, y ha señalado que la mayoría de las leyes de este tipo «acaban con reformas por la complejidad que tienen».

En línea con otros señalamientos de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez a los jueces, ha asegurado que en paralelo a la tramitación de esta ley, «el azar no ha sido favorable, se producen movimientos judiciales que sin duda tienen un impacto potencial, significativo y sensible en la ley».

Zapatero: «Rajoy me pidió que hablara con Maduro»

«Cuando gobernó el PP, yo procuré nunca criticar el Gobierno de Rajoy; menos fuera. Recuerdo que hasta en algún momento, si me pedían algo, ayudé, por ejemplo, en el procés», ha señalado. «Cuando se había declarado la independencia o estaba a punto, me pidieron una gestión para que hablara con Venezuela, con Maduro, por si Maduro iba a reconocerla o no», ha explicado el expresidente, que ha señalado que fue el mismo Rajoy quien se lo pidió.

Zapatero ha señalado que como expresidente ha procurado siempre «ayudar en todo» lo que podía y «no dar la nota»: «Los expresidentes al final acumulamos un volumen de defectos muy notables, de egos, de tener tanto poder, de creer que tú lo sabes todo, tenemos un problema que hay que saber gestionarlo».