El Partido Comunista de España y los sindicatos preparan una movilización en la calle por el aumento del gasto en defensa. La organización política que lidera Enrique Santiago, ex secretario de Estado de la Agenda 2030, y de la que la vicepresidenta Yolanda Díaz es militante ha convocado a sus seguidores a una protesta el 3 de noviembre en Madrid en contra de incrementar el desembolso en el Ejército, en la OTAN y en la guerra de Rusia contra Ucrania. Se da la circunstancia de que el PCE es uno de los partidos que integran el Gobierno de España, con el ministro Alberto Garzón y la propia Yolanda Díaz.

«El militarismo y la política agresiva de los Estados Unidos, el expansionismo de la OTAN, la guerra en Ucrania y el efecto boomerang de las sanciones contra Rusia, están golpeando especialmente a las economías de los países miembros de la Unión Europea», exponen en la web del PCE. Se trata de un movimiento que llega justo después de la aprobación en Consejo de Ministros de unos presupuestos estatales que disparan el gasto en el departamento de Margarita Robles en un 26%, casi 2.600 millones de euros más.

Los comunistas españoles, socios de Podemos, consideran «imprescindible salir del ciclo de la guerra». «No puede haber una solución a nuestros problemas materiales sin una paz que perdure en el tiempo. Por ello es necesario impulsar el diálogo frente a la guerra, por un mundo multipolar frente a las imposiciones del imperialismo», agregan. Todo ello en un contexto en el que Robles se ha impuesto a los morados que no querían cumplir con los compromisos con la OTAN de subir las partidas para Defensa.

El PCE hace así «un llamamiento a toda su militancia, a la clase obrera y la izquierda, a organizarse y participar de forma activa, en todas las movilizaciones sindicales, convocadas a lo largo de nuestro país durante octubre». Posteriormente, quieren que el «3 de noviembre Madrid sea un clamor masivo por la paz y en contra la carestía de la vida y la subida de los salarios».

Crisis

El partido de Yolanda Díaz y los sindicatos unen al tema del gasto militar la crisis económica. No obstante, no mencionan las recetas del Gobierno de España. Usarán la manifestación para ir en contra el PP y Vox a pesar de que no están en el Consejo de Ministros. «La derecha y la ultraderecha, PP y VOX, se oponen frontalmente a toda propuesta, por limitada que sea, que signifique una mayor intervención pública, fiscalidad progresiva y políticas sociales y redistributivas que aligeren a las familias trabajadoras de la fuerte alza de los precios y de la financiación».

Justifican que «la clase obrera y los sectores populares están sufriendo duramente las consecuencias de la escasez, la falta de suministros y la alta inflación, y ahora también por las fuertes subidas de los tipos de interés propiciadas por el BCE, que están teniendo una fuerte repercusión en la subida de los precios de la energía, materias primas, el transporte y afectando gravemente a la cesta de la compra».

Neoliberalismo

En lugar de hacer un diagnóstico vinculado a la subida de impuestos del Ejecutivo, reprochan: «La situación se agrava por los efectos perniciosos de las recetas neoliberales, aplicadas durante décadas por los organismos financieros internacionales y los distintos gobiernos occidentales, que han debilitado lo público y el tejido productivo y reforzado a los grandes capitales privados, lo que está desatando una ola especulativa que acelera el empobrecimiento de los sectores populares y la devaluación de los salarios de la clase trabajadora».

Enrique Santiago (PCE) y Yolanda Díaz.

Aplauden que «en España, la inflación se ha situado en septiembre en un 9%», se ha «moderado su subida ligeramente por algunas medidas impulsadas por el Gobierno». No obstante, lamentan que «los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo (suben cuatro veces menos que los precios) y se intensifica la pauperización de las condiciones de vida de las familias trabajadoras».

Empresarios

También apuntan sus dardos contra la patronal, que «bloquea la negociación colectiva, se opone a incrementar los salarios e incluir cláusulas de revisión salarial». «Ha quedado patente que los salarios no tienen la culpa de la inflación, ya que casi el 85% del incremento de los precios es debido a los beneficios empresariales», sostienen. «Los empresarios tampoco quieren reconocer en las mesas de negociación las victorias de los sindicatos en la reforma laboral. A la vez, también están contra el incremento del salario mínimo interprofesional como plantean en el Gobierno el PCE, IU y UP y los sindicatos», reprochan igualmente.

«Las fuerzas de la derecha se vuelven a mostrar como los mayores defensores de la banca, las grandes empresas y fortunas españolas, marcadas por su carácter parasitario, especulador y rentista, ajeno a los intereses populares», afean en un contexto de «auge neofascista». «El descontento social no puede caer en las garras de su demagogia y manipulación populista», apostillan.