Podemos, socio de Gobierno de Pedro Sánchez, ha tardado seis horas en reaccionar al anuncio de la subida del gasto militar en los Presupuestos Generales del Estado. Lo que hasta la noche de ayer era una línea roja que no se podía traspasar, ahora se queda en una «vergüenza» y una simple «deslealtad» del PSOE, pero que no provocará la ruptura del Gobierno. Otro sapo que se traga la formación morada para continuar en Moncloa. Así lo admite el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, que asegura que sería «muy irresponsable» deshacer el Gobierno «cuando tenemos a Feijóo y Abascal afilando los cuchillos».

Nosotros no vamos a romper el gobierno por una deslealtad del PSOE, porque sería muy irresponsable cuando tenemos a Feijóo y Abascal afilando los cuchillos. Pero quiero decir claramente que nos han ocultado el aumento unilateral en el gasto en defensa y que es una vergüenza. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 4, 2022

Sin embargo, y aunque Podemos asume públicamente que Moncloa ha maniobrado para que la formación morada no se enterase de esta subida hasta que se ha hecho pública. «Quiero decir claramente que nos han ocultado el aumento unilateral en el gasto en defensa y que es una vergüenza», ha señalado Echenique.

El propio Echenique reaccionó esta mañana al anuncio de que habrá un pacto por los Presupuestos, asegurando que cualquier subida del gasto militar sería «vigilada». En ese momento, Echenique no sabía que los PGE recogerían ese aumento directamente, sino que se especulaba con que el incremento se realizaría a través de créditos extraordinarios. Es decir, que la línea roja de no incluir una subida a la inversión en defensa en los Presupuestos no se había traspasado.

Sube un 26%

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha conseguido imponer su plan para aumentar el gasto militar saltándose el veto de Podemos, ERC y EH Bildu a unos Presupuestos que reflejen un aumento de la inversión en Defensa. El proyecto de cuentas públicas para 2023 recoge un incremento del 25,8% del gasto militar y encamina a España hacia el compromiso de alcanzar el 2% del PIB que prometió a la OTAN en junio. Todo pese a que el PSOE votó en contra de ello la pasada semana en el Congreso de los Diputados.

Demoledor golpe a Podemos de cara a su electorado, con la publicación este martes del borrador de los Presupuestos Generales del Estado. La formación morada había marcado una línea roja muy clara en cuanto a que vetaría cualquier aumento del gasto militar, y finalmente Defensa ha conseguido aumentar sus cuentas desde los 9.700 millones hasta los 12.300. Alrededor de 2.500 millones de euros de subida

Sapos

No es la primera vez que Podemos debe asumir la toma de una decisión, la aprobación de una ley o partida de gasto que va en contra de una de sus líneas rojas. El pasado mes de marzo, por ejemplo, el Gobierno aprobó -con el apoyo a regañadientes de Podemos- el envío de armas a Ucrania por la invasión rusa. Algo a lo que se opusieron radicalmente desde un principio.

También admitieron este verano el hecho de que el Gobierno se comprometiese efectivamente con la OTAN a aumentar el gasto militar hasta el 2%. Algo a lo que venían negándose desde hace meses. En ese caso, Podemos guardaba la esperanza de que por lo menos el aumento no se viese involucrado en el gasto público ordinario que reflejan los Presupuestos Generales del Estado. Pero ése ha sido el último sapo que se ha tenido que tragar la formación morada.