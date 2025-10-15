Yolanda Díaz se fue a comer al exclusivo restaurante Filandón de Madrid en plena huelga por Gaza

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, almorzó este miércoles en un reservado del exclusivo restaurante Filandón de Madrid el mismo día en que su propio partido, Sumar, había convocado una huelga en solidaridad con Palestina. La dirigente comunista prefirió dejar las pancartas de lado y demostrar su empatía con los gazatíes desde uno de los locales más selectos de la capital. Pura coherencia comunista.

Mientras Díaz degustaba la carta del restaurante enclavado en el Monte de El Pardo —rodeado de jardines y con vistas al campo—, la portavoz de su partido en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, hacía un llamamiento para continuar las protestas a favor de Palestina. Martínez Barbero reiteraba el compromiso de Sumar con la terminación de lo que describió como «la economía del genocidio, el apartheid y la ocupación» en los territorios palestinos.

Antes de acudir al Filandón, Díaz se fotografió con Mónica García y Pablo Bustinduy en las puertas del Congreso, bajo el lema «Viva Palestina libre». Los parlamentarios de Sumar lo han hecho antes. A las 10.30 horas, ataviados con pañuelos palestinos. Tras la fotografía de grupo, una representación ha acudido a la concentración convocada frente al Hospital Universitario Infantil Niño Jesús.

Sumar ha optado por priorizar la protesta callejera sobre sus responsabilidades en el Congreso dejando unas pancartas en los escaños del Congreso como ya contó OKDIARIO. Junto a ellos, EH Bildu y el BNG también han confirmado su participación activa en la movilización impulsada por varios sindicatos minoritarios, mientras que el PSOE y Podemos se han limitado a expresar su apoyo sin comprometer su presencia en la Cámara.