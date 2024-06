El actor Willy Toledo ha participado en una marcha contra Felipe VI con motivo del décimo aniversario de su proclamación en Madrid. En ella ha vuelto a desatar la polémica al insinuar que hay que establecer de manera inmediata una república en España y que si es necesario habría incluso que guillotinar al Rey.

Durante la marcha, Willy Toledo ha sido preguntado por si España necesita abolir la Monarquía e instaurar un régimen de «república o repúblicas con el derecho a decidir de los pueblos». Él lo tiene claro: «Absolutamente, la autodeterminación de los pueblos es un derecho fundamental inalienable e irrenunciable».

Acto seguido se ha abierto a la posibilidad de ejecutar al Rey apelando a la Revolución Francesa: «El primer Borbón fue Felipe V y ahora tenemos a Felipe VI por lo que tenemos que cuadrar el circulo y ¡a la francesa si hace falta!», ha proclamado mientras hacía un gesto de desprecio al monarca español.

Con su «¡a la francesa si hace falta!» Willy Toledo apela a aquella tarde del 17 de enero de 1793 cuando la Monarquía de Francia llegó a su fin. Y no de una manera pacífica. El rey de Francia, Luis XVI, fue decapitado con la guillotina y se convirtió en el último que ejerció sus poderes de monarca absoluto. Tras la Revolución Francesa el país galo se convirtió en una república.

El actor ha hecho estas declaraciones en medio de la marcha, mientras seguidores republicanos le pedían fotos. En una entrevista a Canal Red, el medio de comunicación que dirige el podemita Pablo Iglesias, también ha asegurado que ha «dejado de ser del Atleti» porque le daba «un poco de asquete»: «Me he pasado al Rayo aunque no suele pasar cambiarte de equipo a tres cuartos de vida».

Un argumento podemita

La burrada de Willy Toledo no es nueva. La defensa de guillotinar al Rey como se hizo en la Revolución Francesa ha sido defendida por los dirigentes de Podemos desde antes su fundación. Una de ellas fue Irene Montero. La actual eurodiputada escribió varios comentarios en sus redes sociales en 2013 donde amenazaba a Felipe VI con «una guillotina». Fueron eliminados en 2016, cuando OKDIARIO los reveló.

El diputado de Podemos Pedro Honrubia llamó «facha» al Rey hace un par de años por no levantarse ante la espada de Simón Bolívar durante la toma de posesión del ex terrorista Gustavo Petro. «Lo que se echa de menos una buena guillotina en la historia del estado español, joder», llegó a decir.

Hace justo diez años, en un programa de televisión, Yolanda Díaz, hoy vicepresidenta segunda del Gobierno, no sólo se caracterizaba por pedir un «proceso constituyente», sino que además se lamentaba de que la Monarquía española no hubiese pasado por la guillotina en el pasado. «Y pena que, efectivamente, nuestro Rey o nuestra historia, no haya tenido la suerte histórica y profunda, civil también, de haber cortado la cabeza, guillotinado, a un Rey. Seguramente los hechos, si fueran así, serían diferentes, sin lugar a dudas, nuestra historia sería distinta», expresó.