El pasado lunes 26 de junio salía a la luz la condena que obligaba a la productora de Santiago Segura, Amiguetes Entertainment, a pagar casi medio millón de euros a Hacienda por realizar irregularidades fiscales ligadas a la declaración del impuesto de sociedades comprendido en el ejercicio de los años 2010 y 2011. Las reacciones a esta inesperada información no se han hecho esperar y varios rostros conocidos se han posicionado públicamente al respecto. Es el caso de Willy Toledo, quien ha decidido publicar en sus redes sociales su opinión sobre el asunto: «Lo tiene todo y le sobra de todo, pero no es suficiente y quiere más. La codicia», escribía en su perfil de Twitter. Sus palabras se hacían virales inmediatamente y Santiago Segura decidía dejar a un lado el silencio para contestar inmediatamente a su ataque: «Mi admiración a este señor como actor, es infinita, como persona no tanto», escribía.

Continuaba alegando que tenía en su poder mensajes donde Willy le agradecía que denunciara en televisión el veto laboral que sufría y que no entendía como ha cambiado tan rápido de parecer: «Ahora, por un titular que ha leído (en la misma prensa de la que tan poco se fía en otras ocasiones) se cree que llevo ‘años robando a España’. En fin…», señalaba. Aunque en un principio todo indicaba a que este pequeña disputa no tendría mayor trascendencia, nada más lejos de la realidad. Para sorpresa de los internautas, Toledo contraatacaba y proseguía con su discurso contrario al de Segura: «Ni lo digo yo ni lo dice ‘un titular de la prensa’. Lo dice toda la prensa que informa sobre un auto de la Audiencia Nacional que sentencia a tu productora a pagar 827.000 euros que trataste de no pagar», respondía, añadiendo que podría ser mala persona pero que en ningún momento era un «ladrón» como él.

Santiago volvía a salir en su defensa, apuntando contundentemente que él tampoco era ningún ladrón: «No he robado a nadie y ni siquiera ‘debo’ nada. Ese dinero se proveyó en 2016, cuando un inspector decidió que los asesores no habían aplicado correctamente una norma. Como ellos pensaban que sí, se litiga con Hacienda y los juzgados deciden», aseguraba. Por otro lado, hacía hincapié en que no existía dicho fraude y que sentía mucho que estuviera tan equivocado.

Toledo no quería finalizar el «rifirrafe» y respondía que «echar el muerto a los asesores» era de primero de defraudador: «Lo mínimo decente que se puede hacer es reconocer el intento de desfalco, pedir disculpas y esconder la cabeza unas semanitas. ¿Por qué no te indignas con la prensa que lo publica y sí conmigo?», decía. El protagonista de Torrente comentaba que la prensa no le había tachado de ladrón pero que, no obstante, todo el que haya hablado de fraude, será demandado.

No contento con el razonamiento expuesto por Segura, Willy insistía en que por muchas «piruetas argumentales» que quisiera dar, el hecho estaba claro: «Has intentado robar casi 900.000 euros del dinero público, te pongas como te pongas. Y hasta aquí», sentenciaba. El actor de Padre no hay más que uno le deseaba que «fuera feliz en su lucha»: «Para ti la perra gorda, yo estoy tranquilo y satisfecho con mi aportación a lo público, fruto de todo mi curro a lo largo de mi vida», concluía.