Vox sólo negociará con Azcón si hace una declaración contra los menas y el Pacto Verde «desde el atril»

Vox en Aragón venderá caro su acuerdo de los Presupuestos con el PP. Así lo aseguran fuentes del partido a OKDIARIO. Desde la semana pasada, Jorge Azcón ha ido haciendo guiños a los de Abascal tanto sobre el Pacto Verde –con la Ley de Bienestar Animal– como en lo relativo al reparto de los menas. Sin embargo, Vox busca que se produzca «una escenificación» por parte de los populares que «haga evidente que aceptan las condiciones de cara a iniciar la negociación».

«De otra manera no nos sirve», explican a OKDIARIO fuentes de Vox en Aragón. «Queremos una declaración formal, y puede ser, por ejemplo, en la Sala de Columnas, donde el presidente exprese con claridad estas dos posturas», añaden. La Sala de Columnas es el tradicional lugar de la sede del Gobierno de Aragón en el que los presidentes realizan declaraciones institucionales ante los medios de comunicación.

La Sala de Columnas no es una elección aleatoria por parte de los de Vox. Es el espacio contiguo al despacho del presidente, donde éste suele convocar a la prensa para las declaraciones o anuncios más formales. Fue precisamente en este lugar donde se presentó el anterior acuerdo presupuestario de ambas formaciones cuando todavía gobernaban juntos. Una imagen, en cierta manera, con la que Vox haría evidente, de cara a la galería y a su propio electorado que, en cierta manera, no se han ido del Gobierno porque se les necesita.

Desde Vox aclaran que en Aragón «hay voluntad de llegar a un acuerdo en los Presupuestos», pero añaden que «no de cualquier manera». «Entendemos que es un deber del Gobierno presentarlos y una responsabilidad también del resto de formaciones, porque dependen muchas personas de que salgan adelante las cuentas», señalan las mismas fuentes a OKDIARIO.

Sin embargo, los de Abascal entienden que su apoyo a los Presupuestos «debe ser valorado»: «No vamos a restar importancia a nuestro ‘sí’. Queremos garantías de que en Aragón no se va a acoger a más menas, por la propia seguridad de los aragoneses. No nos fuimos del Gobierno porque sí. Además, necesitamos ver que el PP manifiesta su rechazo frontal al Pacto Verde, no a algunas de sus medidas o artículos».

De momento, hasta que este paso no se produzca, los de Vox advierten que no se sentarán a hablar. ¿Consecuencia? El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, lo definió este jueves de una manera muy coloquial y directa: «Las negociaciones están muy verdes». De ahí que el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, haya asegurado en varias ocasiones públicamente que su teléfono «no suena».

Acercamientos: Sanidad

Pese a ello, el pasado martes ambos partidos dieron una rueda de prensa conjunta para anunciar tres acuerdos que habían llegado en materia de Sanidad, y con los que Vox se anotaron un buen tanto al acelerar el servicio de radioterapia en el nuevo hospital de Teruel, que supondrá que los pacientes turolenses puedan tratarse a partir del primer trimestre de 2026 sin tener que desplazarse a Zaragoza.

De esta manera, Vox salvó de la cacería de la izquierda al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, a quien pedían su dimisión y posteriormente reprobación, dado que en estos momentos está intentando encarar los problemas endémicos del sistema con una reforma profunda que trate de paliar la falta de médicos generalizada. Si bien, desde Vox aclararon que este acuerdo era «independiente de los presupuestos».

El rechazo de acoger menas

Por su parte, desde el PP afirman que de cara al reparto de menas «acatarán la ley». «No nos vamos a rebelar, estamos intentando gestionar la situación desde los parámetros legales. No creemos que sea constitucional el decreto del Gobierno de España respecto a la información que nos exigen sobre el número de menores inmigrantes no acompañados de acogida, y por eso lo hemos recurrido», señalan.

Una estrategia que no termina de convencer a los de Vox, que consideran que «el PP se puede negar a aceptar más menas desde la Conferencia Sectorial de Inmigración», que se celebrará a mediados de este abril.

«De ahí que queramos una declaración formal. Azcón ha condenado la inmigración ilegal en general, pero nosotros queremos que haya un compromiso de no acoger a más menas. Queremos hechos», subrayan. Los de Vox se refieren con estas palabras a las que expresó el presidente la pasada semana en la sesión de control al Gobierno al condenar la inmigración ilegal «ayer, ahora y mañana», tras ser preguntado por el propio Nolasco si estaba «dispuesto a pactar lo mismo que Mazón».