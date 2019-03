Vox denuncia que sufren “escraches totalitarios” por el movimiento de odio contra ellos

La presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este domingo que "el terremoto verde" que se produjo en Andalucía con la irrupción de su formación en el Parlamento regional se extenderá a "toda España" con "principios y amor a la patria".

Así lo ha indicado Rocío Monasterio en un acto en Móstoles donde ha asegurado que su formación sufre “escraches totalitarios” porque “a los demás no les tienen miedo, no les confrontan” como, asegura, ellos sí hacen.

“Este movimiento de odio lleva ya mucho tiempo, pero se activó tras Andalucía, con la carita de Susana (expresidenta andaluza Susana Díaz), desolada, porque perdía 40 años de robar a los andaluces; 40 años de usar el dinero de los parados para lucrarse ellos”, ha lanzado.

En esta misma línea, Monasterio ha indicado que “viven de alentar el odio porque se han quedado sin nada que contar”. “No tienen un proyecto de España, de nación, porque no tienen nada que contar… entramos en Andalucía como un terremoto verde, pero se extenderá a toda España y echaremos al independentismo y a los nacionalistas de las instituciones”, ha subrayado.

Así, ha apuntado que quiere “ver la cara de (Pedro) Sánchez y la cara de Carmena” cuando ambos pierdan las elecciones. “Cómo nos lo vamos a pasar” ha vaticinado.

“Derecha cobardica” y “veleta naranja”

También ha tenido palabras Monasterio para PP, a quien ha denominado “derecha cobardica“, así como para Ciudadanos, calificado de “veleta naranja”. A su juicio “no se han atrevido a confrontar” el independentismo.

Monasterio ha relatado cómo estaba en Barcelona “el día del amago de independencia” con los abogados de Vox en el TSJ de Barcelona para pedir en unas medidas cautelarísimas la detención de Puigdemont. Ella preguntó a los magistrados cuando iban a convocar la Sala, y este le respondió que no podían hacer el trabajo que “el Gobierno de España no hace”.

“Eso para mí fue durísimo porque fue ver cómo el gobierno no tenía ninguna voluntad política de frenar el golpe; llamaron para que soltaran a ‘los Jordis’. No han tenido ninguna intención de parar el golpe, pero ahí hemos estado nosotros. Por eso hoy estamos en el Supremo”, ha expresado.

Así, ha añadido que “con pocos recursos, pero con principios, con amor a la patria, se puede conseguir mucho más que esta panda de políticos que no han tenido intención de parar este golpe de Estado que quiere romper España”.

“Todos sacan ahora la bandera”

Por otra parte, Rocío Monasterio ha atribuido a su partido el “éxito” de que “todos saquen ahora la bandera española” cuando antes solo se atrevían a sacar “la europea”, y ha alegado que Vox ha sido el único partido que ha defendido la Constitución.

También ha advertido de que Vox “está en la defensa de la nación española” por lo que no les “van a colar” ninguna fórmula de “17 naciones” ni de un “estado federal”. “Nosotros creemos en Europa pero para ir a defender nuestros intereses, que son los de España”, ha declarado, al tiempo que ha calificado su partido de “extrema necesidad”.

“Estáis siendo parte de un movimiento silencioso, como el que fue en Andalucía”, ha anunciado la líder del partido en Madrid, aunque también ha advertido que ahora el movimiento es todavía “mayor”, por lo que “el susto” también sería “mayor”.

“Dogmas de la izquierda”

Asimismo, Monasterio ha subrayado su voluntad de “romper con muchos de los dogmas de la izquierda, bajo los cuales muchos de los partidos se arrodillan”.

De esta forma, ha recordado algunos de los puntos de su programa, como “penas mucho más duras para pederastas y violadores reincidentes” y “una tarjeta sanitaria única” para no ser “tratados como extranjeros” al cambiar “de una autonomía a otra”.

“Queremos poder hablar español en toda España y escolarizar a nuestros niños en español en cualquier rincón de España. Eso los demás partidos no lo proponen” ha expuesto Monasterio.

Referente al modelo territorial, Monasterio ha propuesto “desmontar las autonomías“, ya que según ha argumentado, esto permitiría “tener recursos para pensiones, educación y sanidad” y no para “las huchas” del PP y del PSOE, a los que ha tachado de “caciques”.

“Incapaces” de garantizar igualdad

A su vez, ha atacado a la “ley asimétrica” con la que los partidos que legislan actualmente son “incapaces de garantizar la igualdad de hombres y mujeres“.

“Yo no quiero que a mi hermano o que a mi hijo se lo lleven un viernes esposado a un calabozo porque una desalmada, una despechada, le denuncie igual que no quiero que a una mujer maltratada no le dieren los recursos porque los chiringuitos de todas estas que bailaban el viernes se lo están llevando crudo”, ha apuntado.

Finalmente, ha denunciado “los mantras” de Ciudadanos sobre los vientres de alquiler, en los que defienden que “a los niños se les puede comprar y a las mujeres alquilar”.