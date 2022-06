Vox consigue eliminar el 50% de las subvenciones a los sindicatos y la patronal en Castilla y León

Vox ha conseguido eliminar el 50% de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos en Castilla y León. Así lo ha anunciado el vicepresidente y procurador de Vox, Juan García-Gallardo, este lunes en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, en la que han asegurado que estas medidas se trataron el pasado jueves «en el Consejo de Gobierno» y que son «sóo el principio», ya que se anunciarán otras por parte de distintas consejerías del Gobierno autonómico.

Asimismo, los de Abascal han anunciado también la eliminación de estas subvenciones a través de sus redes sociales, donde han indicado que esta rebaja supone un ahorro de más de 20 millones de euros. «¡UGT y CCOO se os acabó la fiesta subvencionada aquí y pronto en Andalucía!», han dicho.

En este sentido, la noticia ha generado reacciones por parte de diferentes políticos del partido conservador que se han hecho eco del «logro» económico en Castilla y León. Santiago Abascal ha dicho que hoy es Castilla y León, pero mañana, será Andalucía. «Donde Vox gobierne, el dinero que antes se regalaba a sindicatos y patronales se destinará a lo importante: escuelas, centros de salud, dependencia e infraestructuras. El cambio real pasa por acabar con la fiesta de los poderosos», ha señalado.

Por su parte, el diputado de Vox por Badajoz, Víctor Sánchez del Real, también ha dado su opinión sobre la eliminación de las subvenciones a sindicatos y patronal y ha sugerido que no se han eliminado al 100% por «un señor recién trasladado a Madrid» en alusión directa a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. «Cuando escuchen a patronal y sindicatos poner a parir a Vox ya saben por qué. Pensaban que no se haría, y lo haremos en todos sitios. Por cierto, muchos preguntan por qué no ha sido el 100%. Pueden ir preguntando a un señor recién trasladado a Madrid».