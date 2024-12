Vox se acerca al PP para los Presupuestos en Valencia, Baleares y Extremadura, pero no en Castilla y León

La negociación por los presupuestos está a punto de arrancar en las comunidades autónomas gobernadas por el PP y en las que, hasta este mes de julio, formaba parte Vox. La posición de la que parten las expectativas y las posibilidades de éxito de cara a un acuerdo son dispares: desde la buena sintonía en la Extremadura de María Guardiola o la Baleares de Marga Prohens a la prácticamente nula posibilidad de acuerdo en Castilla y León o Aragón. Así está en estos momentos el mapa de las negociaciones.

El pulso entre PP y Vox plateado el pasado verano por el reparto de menores extranjeros no acompañados, que supuso el punto de ruptura de los de Santiago Abascal y su decisión fulminante de salir de los gobiernos autonómicos conjuntos, sigue vigente. Pero cuando se acerca el momento clave para dirimir el futuro presupuestario de estas regiones, el escenario es muy diferente en cada comunidad.

Según ha sabido OKDIARIO, las posiciones parten de un buen punto de entendimiento en Extremadura. La región, que fue donde peor comenzó el pacto entre PP y Vox con el plantón de María Guardiola a los de Santiago Abascal, es ahora uno de los territorios donde ambas formaciones mantienen su mejor relación. «Es sorprendente, en vista de cómo empezó», explican fuentes de Vox preguntadas por esta sintonía. Se considera que es factible llegar a un acuerdo para sacar adelante las cuentas autonómicas.

Parecida situación hay en Baleares, donde el PP de Marga Prohens gobierna en minoría sin el apoyo estable de Vox, pero donde los de Santiago Abascal no llegaron a entrar en el Gobierno. En Baleares también es espera un acuerdo relativamente sencillo, según el estado actual de las relaciones entre ambas formaciones.

Valencia, clave

En la Comunidad Valenciana la situación está en un impasse: los desastres de la DANA han cambiado el escenario radicalmente. El Gobierno de Carlos Mazón requiere de forma urgente unos presupuestos que pongan base financiera a la reconstrucción de la zona afectada y Vox parte de una premisa para hacerlos posibles: que, efectivamente, se centren en la reconstrucción. «Eso supone reducir todo el gasto político, el gasto inútil y superfluo y toda ayuda a la inmigración ilegal. A la ilegal, no a la legal», explican fuentes de Vox.

La próxima semana está prevista una reunión, una primera toma de contacto entre PP y Vox en Valencia. Aunque los de Abascal se mantienen a la expectativa, se considera que pueden ser factibles si se cumple esa premisa de centrar el esfuerzo de las cuentas en recuperar las poblaciones afectadas por la DANA. Recuerdan, además, que el entendimiento es necesario, ya que el PSOE ofreció su apoyo en un primer momento a los presupuestos de Mazón, pero sólo tres días más tarde lo retiró.

La otra cara de la moneda

En cambio, la otra cara de la moneda es la de Castilla y León, donde la ruptura de Alfonso Fernández Mañueco y Juan Gallardo es casi total desde su salida del Gobierno. No hay puentes tendidos. En Vox asumen que no habrá presupuestos con su apoyo, y entienden que se trata de un posicionamiento político del PP: «Necesitan una manera de escenificar que son distintos a nosotros, y eso lo consiguen si no hay acuerdo por los presupuestos».

La situación en Aragón y en Murcia, explican, es pareja a la de Aragón. En los tres territorios se entiende, además, que sus gobiernos han apostado por aceptar sin cortapisas el reparto de inmigración ilegal pactado entre PSOE y PP a nivel nacional-

Presupuestos

En la rueda de prensa de todos los lunes, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado que la formación «se mantiene fiel a sus compromisos con sus votantes y los acuerdos firmados con el Partido Popular». Sin embargo, ha señalado que «el Partido Popular ha sido desleal con sus votantes y con los pactos suscritos con Vox». De hecho, ha recordado que Vox «se vio obligado a abandonar los gobiernos autonómicos tras el acuerdo del Partido Popular con Sánchez para repartir la inmigración ilegal por España».

«¿El Partido Popular ha admitido su error? ¿Ha rectificado?», ha preguntado antes de responder: «No». La semana pasada hemos sabido que el Partido Popular volverá a sentarse con Sánchez y el PSOE para repartir la inmigración ilegal en todas las regiones, ha indicado.