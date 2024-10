La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha agradecido este martes al PP y Vox las disculpas por no haberse percatado de que habían votado a favor de una reforma de la Ley Orgánica 7/2014 que permitía que miembros condenados por los crímenes de ETA puedan salir de la cárcel antes de lo previsto. Pero ha advertido que ya no tiene solución. «Las disculpas están muy bien, pero esto no tiene marcha atrás», ha aseverado la hija de Juan María Araluce Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa asesinado por la banda terrorista.

«Ayer hablé con el señor Feijóo y hablé también con Abascal y es verdad que los dos se disculparon, pero bueno, las disculpas están muy bien, pero esto no tiene marcha atrás», ha manifestado la presidenta de la AVT. Además, ha subrayado que las víctimas se siente «olvidadas» por las fuerzas políticas.

Araluce ha explicado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, se pusieron en contacto con ella para trasladarle que «no se han dado cuenta» de que se había introducido una enmienda para eliminar la disposición adicional única de la Ley Orgánica 7/2014. Ese precepto normativo evitaba que se recortaran las penas de los etarras al no permitir que se considerara cumplida la parte de las penas que hubieran pasado en cárceles de otros estados de la Unión Europea.

«Nos reconocen que se lo han colado», ha expresado la hija del asesinado de ETA. Todo ello, a pesar de que hace dos años, ha recordado Araluce, la líder de la AVT organizó una rueda de prensa en la que incidió en que «justo esa» era una de las reclamaciones de Bildu, socio parlamentario del PSOE. Por tanto, rememoraba que «tarde o temprano lo iba a plantear».

Araluce ha recordado que el Ministerio del Interior, encabezado por el juez de profesión Fernando Grande-Marlaska, se comunicó hace dos años con las asociaciones de víctimas del terrorismo para aclarar que la convalidación de penas cumplidas por los presos en otros países de la Unión Europea «no iba a pasar». «Pero bueno, una vez más, nos vuelven a mentir», ha admitido la presidenta de la AVT.

Ahora, Interior no se ha puesto en contacto con las asociaciones después de que se diera a conocer la reforma de la Ley Orgánica 7/2014, tal y como ha confirmado Araluce. La presidenta de la entidad de víctimas del terrorismo ha informado que este martes se encuentra en Vitoria por la celebración del Congreso Internacional de la ONU sobre víctimas del terrorismo y ha comunicado que si se encuentra a Marlaska le expresará que les ha «mentido a la cara». «Ya está bien de reírse de las víctimas», ha sentenciado.

Reforma impulsada por Bildu

Hasta ahora, la norma establecía, a través de su disposición adicional única, que «en ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010». Es decir, que el Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, se aseguraba, aprobando ese articulado, que la pena cumplida por un etarra condenado en otro país de la Unión Europea no contase a la hora de cumplir la condena que tuviera que afrontar en España.

El artículo desapareció en el dictamen de la Comisión de Justicia que se votó en la Cámara Baja en septiembre de 2024. Aquel texto incluía una enmienda de Sumar que pretendía la derogación de la disposición adicional única. Desde el partido que encabezaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, justificaban que era para adaptarlo a la normativa comunitaria.

La reforma permitiría la excarcelación inmediata de varios presos. Entre ellos, Javier García Gaztelu, alias Txapote, el sanguinario jefe de ETA que mató a Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica entre muchos otros y que acumula 450 años de condena. Sin embargo, con la nueva norma se le computarán los seis años y medio que cumplió en Francia, que se le descontarían de la fecha en la que tenía previsto salir de prisión: 2031. Su salida puede adelantarse a estas Navidades.