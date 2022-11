A la tercera va la vencida. La Universidad Complutense de Madrid ha propuesto a Pablo Iglesias una plaza de profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas después de que el ex vicepresidente del Gobierno no lograra superar un examen para enseñar Periodismo y de que, posteriormente, la misma universidad no le diera una plaza en la Facultad de Políticas y Sociología.

En concreto, el líder de Podemos dará clases sobre el Análisis del comportamiento político y electoral y la Teoría y práctica de las democracias. Tras presentarse a dos plazas, ha conseguido hacerse con un puesto de docente en la Complutense.

Pablo Iglesias volverá a la facultad que le vio nacer, donde ya dio clases antes de saltar a la política de la mano de Podemos. Algo de lo que se ha jactado Juan Carlos Monedero, con el que, precisamente, va a compartir departamento. «La UCM, a la altura. Cualquier facultad de Ciencias Políticas suspiraría por tener en sus filas a un ex vicepresidente. La facultad en donde nació Podemos regresa a la cordura», ha escrito en su cuenta de Twitter.

La UCM, a la altura. Cualquier facultad de Ciencias Políticas suspiraría por tener en sus filas a un ex vicepresidente. La facultad en donde nació Podemos regresa a la cordura. https://t.co/eapMF5Op3v — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 22, 2022

Por su parte, el que fuera el vicepresidente de Pedro Sánchez ha manifestado que su «mayor ilusión siempre ha sido ser profesor», a pesar de que abandonó su puesto en la universidad para dar el salto a la política.

La comisión de selección ha publicado una resolución, con fecha de 21 de noviembre, en la que otorga a Pablo Iglesias una puntuación de 7,5 puntos, en una terna de cuatro aspirantes que optaron al proceso.

El criterio de baremo ponderaba una serie de elementos y el que más puntuación otorgaba era la experiencia profesional, sobre todo fuera del ámbito académico como el elemento prioritario para definir la asignación de la plaza. Este apartado podía suponer hasta seis puntos de valoración e Iglesias ha obtenido cinco. También la experiencia docente ha sido valorada en el caso del ex líder de Podemos, al conseguir 1,6 puntos.

El tribunal evaluador formaliza la propuesta de concesión de la plaza docente, si bien habilita un plazo de diez días hábiles para interponer recursos de reclamación o revisión de la valoración efectuada. En caso de cursarse esa solicitud, se especifica un plazo de tres meses para resolver las hipotéticas quejas.