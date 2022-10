La cercanía de Pablo Iglesias con tres de los cinco evaluadores de su candidatura para dar clase de geopolítica en Somasaguas es tan notoria que el pasado noviembre compartió un foro con ellos en un curso organizado por la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), entidad vinculada al Partido Comunista, y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos, que ya fue profesor titular interino en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, se presentó recientemente a una plaza de profesor asociado en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de dicho centro, cuya evaluación todavía no ha trascendido.

Por otro lado, también aspiró a otra plaza de profesor asociado en el Departamento de Periodismo y Nuevos Medios en la Facultad de Ciencias de la Información, pero aquí han obtenido un suspenso (con una calificación de 4), como adelantó OKDIARIO en exclusiva este viernes.

Según consta en la convocatoria de la plaza de Geopolítica y Estrategia para su antigua facultad, los miembros titulares de la Comisión de Selección son Heriberto Cairo Carou, María Dolores Lois Barrio, Demetrio Eduardo Sánchez Iglesias, Manuel Calabuig del Pico y Guillermo José Rodríguez Berlandino. Los tres primeros ya tiene relación con Iglesias desde hace tiempo.

El catedrático Heriberto Cairo fue el director de su tesis doctoral sobre Multitud y acción colectiva postnacional: un estudio comparado de los desobedientes: de Italia a Madrid (2000-2005). Por su parte, Lois Barrio era profesora de Geografía Política y Geopolítica de Europa (Despacho 1308) en el mismo centro donde él impartía Geografía Política y Social (Despacho 1314), además de ser la secretaria del tribunal ante el que se doctoró Íñigo Errejón, cofundador de Podemos. El nombre de María Dolores Lois también aparece en los agradecimientos de la tesis de Iglesias como «compañera siempre dispuesta a dar todo tipo de apoyo». «A la temeridad de Heriberto Cairo y María Lois, tuve la oportunidad de colaborar en las asignaturas de licenciatura Geografía política y Geografía Política de América Latina», añade.

Y Demetrio Eduardo Sánchez Iglesias, conocido como Eddy Sánchez, también ha sido profesor de la misma materia en esta facultad, además de coordinador general de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2014 y diputado en la Asamblea en 2015.

Asimismo, Eddy Sánchez es director de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), entidad ligada al PCE que organizó en noviembre del año pasado el curso El hilo rojo de la paz entre España y América Latina: Cuarenta años de mediación y facilitación de la izquierda española en los diálogos y negociaciones de paz en America Latina. La dirección de este seminario corrió a cargo precisamente del catedrático Heriberto Cairo y el secretario fue el propio Eddy Sánchez. Entre los ponentes figuraron Pablo Iglesias, presentado como «Investigador en la Universitat Oberta de Catalunya», y también María Dolores Lois Barrio, por la UCM.

Iglesias intervino en una charla titulada La Declaración de La Paz y el peligro mundial de la ultraderecha y estuvo acompañado en la mesa por Cairo, el que fuera director de su tesis doctoral y ex decano de la facultad de Políticas de la Complutense. Tanto el ex vicepresidente del Gobierno como Cairo, Eddy Sánchez y Lois Barrio comparten simpatía e investigaciones sobre los movimientos de extrema izquierda en América Latina, que derivaron en narcodictaduras como las de Bolivia o Venezuela.

Recusación

Entretanto, el resto de candidatos a la plaza que aspira Pablo Iglesias todavía pueden interponer recurso de alzada ante el rector, puesto que la fecha límite para ello, según la normativa, acaba la próxima semana. El reglamento de la convocatoria contempla que «los aspirantes podrán presentar recusación, cuando en alguno de los componentes de la comisión juzgadora pudiera darse alguna de las causas de abstención y recusación previstas en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público».

En concreto, esta ley establece que «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato» en casos como «tener interés personal en el asunto de que se trate», «tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, con los administradores de entidades interesadas, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos», o «tener amistad íntima o enemistad manifiesta», entre otros motivos.