Podemos ve «moderada» la subida del sueldo del Gobierno un 4% que no tendrá la mayoría de los españoles

Podemos ve «moderada» la subida del 4% del sueldo del presidente del Gobierno y sus 22 ministros porque son «cuantías ínfimas» en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Así lo ha asegurado el diputado de IU y portavoz adjunto de Podemos en el Congreso, Enrique Santiago.

«No quiero hacer excesivo populismo con este asunto», ha asegurado este jueves en rueda de prensa en la Cámara Baja el también secretario general del PCE y ex secretario de Estado para la Agenda 2030. «Hay otras prioridades en los Presupuestos que merecen más atención», ha apostillado. Además, ha afirmado que desde su formación no tendrían «ningún problema» en caso de que no se aplicara este aumento de sueldo.

A su juicio, los miembros del Gobierno de Sánchez y los diputados «no son los que tienen los salarios más altos del sector público». En este sentido, ha sostenido que «cobran más» en el Consejo del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, «que encima están total o parcialmente caducados». «Creo que el presidente del TC es el sueldo más alto de la Administración», ha recalcado Enrique Santiago.

Subida del 4%

El Ejecutivo de Sánchez ha optado por subirse el sueldo un 4% en plena crisis. Así consta en el articulado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 que fue presentado este jueves en el Congreso. Se trata de medio punto más que el 3,5% acordado para diputados y funcionarios.

El presidente del Gobierno pasará de cobrar 86.542,08 euros brutos anuales a 90.010,2 euros, lo que se traduce en un incremento del 4% (con un sueldo mensual de 7.500,85 euros). Y lo mismo ocurre con las tres vicepresidentas, que de los 81.341,16 euros fijados para el presente año, pasarán a percibir 84.600,72 euros en el ejercicio de 2023. Por su parte, los ministros, que ahora cobran 76.355,28 euros anuales, serán retribuidos el próximo año con 79.415,16 euros.

Este aumento de salario afecta a los miembros de Podemos en el Ejecutivo: la ministra de Igualdad, Irene Montero; la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Universidades, Manuel Castells; y el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

De esta manera, el de 2023 será el segundo año consecutivo en el que el Gobierno socialcomunista se suba el sueldo, evitando así mostrar algo de solidaridad con la delicada situación por la que atraviesan muchos hogares españoles, asfixiados por la inflación y los impuestos.