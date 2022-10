Sánchez y sus ministros se suben el sueldo un 4% en plena crisis, 0,5 más que funcionarios y diputados

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que preside Pedro Sánchez ha evitado dar ejemplo en plena crisis económica y se ha subido el sueldo para el próximo año un 4%. Así consta en el articulado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 que ha sido presentado este jueves en el Congreso de los Diputados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se trata de medio punto más que el 3,5% acordado para diputados y funcionarios.

El jefe del Ejecutivo pasará de cobrar 86.542,08 euros brutos anuales a 90.010,2 euros, lo que se traduce en un incremento del 4% (con un sueldo mensual de 7.500,85 euros). Y lo mismo ocurre con las tres vicepresidentas, que de los 81.341,16 euros fijados para el presente año, pasarán a percibir 84.600,72 euros en el ejercicio de 2023. Por su parte, los ministros, que ahora cobran 76.355,28 euros anuales, serán retribuidos el próximo año con 79.415,16 euros.

De esta manera, el de 2023 será el segundo año consecutivo en el que el Gobierno socialcomunista se suba el sueldo, evitando así mostrar algo de solidaridad con la delicada situación por la que atraviesan muchos hogares españoles, asfixiados por la inflación y los impuestos.

Si bien en 2022 el Ejecutivo de Sánchez se aumentó el sueldo un 2%, en línea con el incremento para los funcionarios, en el año anterior, el de 2021, optó por congelárselo pese a que en un principio presentó los Presupuestos de aquel ejercicio con un subida del 0,9%. Fue en el trámite parlamentario cuando PSOE y Podemos presentaron una autoenmienda para que su nómina se quedara igual que en 2020. El texto salió adelante y Sánchez volvió a percibir 84.845,16 euros.

El sueldo bruto de Pedro Sánchez, las tres vicepresidentas y los 19 ministros restantes se divide en doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias, y sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente, según reza en el proyecto de Presupuestos para 2023, que inicia ahora su paso por las Cortas Generales con la intención de obtener su aprobación definitiva antes del 1 de enero del próximo año.

«Dignificar»

La subida del sueldo de los diputados, aprobada por la Mesa del Congreso con el voto en contra de PP y Vox, ya generó polémica estas semanas. El pasado martes, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, justificó que los diputados cobren un 3,5% más de sueldo el próximo año porque ello contribuye a «dignificar» la política. Así lo expresó en rueda de prensa en la Cámara baja al ser preguntado por esta polémica decisión. «Hemos ligado nuestro sueldo al acuerdo con los funcionarios, y me parece razonable. Me parece que ‘ya vale’, que hay que dignificar la acción de la política», declaró.

«Y no creo que cobremos mal, creo que estamos bien, pero tampoco creo que podamos estar castigando permanentemente a la política», apostilló el ex presidente del Congreso y ex lehendakari.