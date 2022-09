Las «gracietas» del ex vicepresidente de Gobierno Pablo Iglesias contra los policías pueden salirle caras en esta ocasión. El Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) de Madrid no va a dejar pasar una declaraciones de Pablo Iglesias en su programa de radio, La Base, y han mandado un comunicado a la Prensa anunciando una demanda. El líder de Podemos, mientras hablaba de la condena a la podemita Isa Serra por agredir a un policía durante un desahucio, dijo entre otras gracietas que «con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid». Poco antes Iglesias había acusado a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de «pensar, es muy burdo, pero vamos con ello» para condenar a la ex diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid a un año y siete meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz de una agresión a varios agentes de la autoridad, en concreto policías municipales. La sentencia también impuso una multa de 2400 euros y 19 meses de inhabilitación coincidiendo con la condena.

Después Iglesias llegó a decir que «tan inútiles resultaron ser los agentes de la Policía Municipal que la Brigada Provincial de Información les tuvo que enseñar fotos de Isa de oro día distinto al del desahucio (…) y decirles señalad aquí, señalad a ésta».

Es muy burdo, pero vamos con ello, debieron pensar los jueces del TSJM que condenaron a Isa Serra a un año y siete meses de prisión 📺 Programa #LaBaseMontajeIsaSerra completo: https://t.co/tzuR7wEu4s pic.twitter.com/iQbhsfMPYH — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) September 28, 2022

En esta ocasión los policías no van a dejarlo pasar y en una comunicado califican estas palabras de «una auténtica vergüenza, declaraciones repugnantes y nauseabundas contra [email protected] policías municipales de Madrid, por una persona que ha desempeñado un cargo público con el de Vicepresidente del Gobierno».

Los policías «suponemos que busca sacar rédito propios y publicidad del medio que los difunde, difamando gratuitamente a un Cuerpo al que debería de estar más que agradecido» y califica las declaraciones de Iglesias de «miserables que retratan su catadura moral y el desconocimiento absoluto del trabajo que los policías municipales desempeñan para la ciudadanía de Madrid».

La nota de CPPM advierte de que su gabinete jurídico «ya trabaja en defensa de nuestro honor y de nuestro trabajo» y piden a la Dirección General de la Policía Municipal que «de igual modo actúen en defensa de la honorabilidad de todos [email protected] componentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid» y se despide con un «sr. Iglesias, nos veremos en los Tribunales».