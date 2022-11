La Complutense tampoco admite a Pablo Iglesias como profesor de política

Pablo Iglesias fracasa de nuevo. Se queda sin plaza de profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Tal como recoge la web de la Universidad Complutense, el ex líder de Podemos ha quedado fuera de la valoración por «no acreditar que ejerce su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario en la materia para la que se convoca la plaza» y por «no acreditar un mínimo de tres años de experiencia profesional efectiva relacionada con el perfil de la plaza, adquirida fuera de la universidad». Como también desveló en primicia OKDIARIO, ya se quedó fuera de Ciencias de la Información, donde quería convertirse en el maestro de los futuros periodistas.

El propio Iglesias ha valorado el resultado de la oposición en sus redes sociales. «El pasado mes de julio solicité una plaza de profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad Complutense. La plaza pertenecía al área de conocimiento ‘Ciencia Política y de la Administración’ y señalaba como perfil profesional para la misma ‘Experiencia en asesoría en análisis político’. El tribunal que debía evaluar los méritos de los 6 candidatos que la solicitamos, presidido por Javier Franzé ha resuelto excluirnos a los 6 solicitantes», asegura el político señalando al profesor universitario que ha valorado los expedientes de los candidatos.

A continuación, Iglesias detalla que «a dos les excluye por no justificar el pago de las tasas. A los otros 4 por no acreditar ejercer una actividad profesional en la materia o bien por no acreditar un mínimo de 3 años de experiencia profesional relacionada con el perfil de la plaza».

«No es frecuente que se excluya a todos los candidatos que optan a una plaza de estas características. Pueden revisar las plazas convocadas en la misma área de conocimiento en la web de la UCM. Verán que los mismos candidatos no fueron excluidos en otras ocasiones. Basta poner en Google el nombre de los candidatos para comprobar que varios somos profesionales de la Ciencia Política con experiencia profesional y docente acreditada. Es muy extraña la exclusión», critica Pablo Iglesias, visiblemente enfadado.

8. ¿Qué puede haber pasado? No voy a opinar al respecto. Aquí tienen la resolución del tribunal que está disponible en la web de la UCM 👇🏻 pic.twitter.com/KWnRO4n5DG — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 7, 2022

«Parece que en este caso el tribunal no ha tenido a bien evaluar los méritos de ninguno de los que nos presentábamos. Insisto en que es extrañísimo y del todo infrecuente ¿Qué puede haber pasado? No voy a opinar al respecto», concluye con pesar.

Esperanzas

Pablo Iglesias, tras suspender en Ciencias de la Información, afirmó: «En Políticas supongo que las cosas serán de otra forma. En Periodismo no tenía esperanzas». El ex dirigente de Podemos y hoy telepredicador en el programa La Base ya fue profesor titular interino en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. No obstante, tras su salto al Parlamento Europeo tuvo que perder esa plaza. Le nombraron profesor honorífico, un título simbólico que no conlleva el encargo de dar clases.

Antes de verano anunció que se presentaba a una plaza de profesor asociado que supondría su regreso a Somosaguas. Además, por otro lado, también aspiró a otra plaza de profesor asociado en el Departamento de Periodismo y Nuevos Medios en la Facultad de Ciencias de la Información, pero aquí han obtenido un suspenso (con una calificación de 4), como adelantó OKDIARIO. Las bases de la convocatoria establecían que para lograr el puesto se requería un mínimo de un 5 sobre 10 de nota. Además, su nota fue la quinta de un total de siete aspirantes que compitieron. La famosa periodista de televisión Sandra Daviú casi le duplicó en la calificación gracias a su experiencia.