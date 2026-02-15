Última hora del tiempo por la borrasca Oriana, en directo hoy | Avisos de la AEMET por fuertes lluvias y vientos en 15 comunidades de España
España ha amanecido en alerta por la llegada de la nueva borrasca Oriana, con avisos en 15 comunidades
La borrasca Oriana obliga a confinar San Esteban de Gormaz (Soria) y evacuar vecinos por la crecida del Duero
Toda España ha amanecido este domingo, 15 de febrero, en alerta por la llegada de la nueva borrasca Oriana, que está dejando importantes lluvias, vientos fuertes, oleaje y nevadas en cotas bajas, con avisos en 15 comunidades.
Las fuertes rachas de viento que sufre la Región de Murcia han dejado dos heridos: el primero por la caída de una palmera encima de un hombre de unos 70 años. En Alquerías, otro hombre ha sido golpeado por la puerta de un camión y ha quedado semiinconsciente.
En la Comunidad Valenciana también está causando estragos el temporal por la borrasca Oriana. La Generalitat ha enviado a los móviles de toda la población valenciana dos mensajes Es-Alert por el fuerte viento, con alerta máxima en nivel rojo en la provincia de Castellón.
Alerta naranja en Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana
La borrasca Oriana ha puesto en aviso amarillo y naranja por viento y olas a gran parte de España, en concreto a Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Melilla.
Desactivado el nivel 0 de emergencia por crecida del Arga en Pamplona
Los efectos de las lluvias durante la jornada del sábado comienzan a remitir, lo que ha llevado a desactiva el nivel 0 de emergencia por la crecida del río Arga a su paso por Pamplona.
Última hora de la borrasca Oriana
La AEMET ha activado los avisos en decenas de provincias del país a causa de las fuertes rachas de viento que se están registrando tras la llegada de la nueva borrasca Oriana.
Finaliza la alerta roja por viento en Castellón
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha dado por finalizada la alerta roja por vientos huracanados que estaba vigente en Castellón y ha establecido el nivel amarillo en gran parte de la Comunidad Valenciana.