Última hora del tiempo por la borrasca Oriana, en directo hoy | Avisos de la AEMET por fuertes lluvias y vientos en 15 comunidades de España

Toda España ha amanecido este domingo, 15 de febrero, en alerta por la llegada de la nueva borrasca Oriana, que está dejando importantes lluvias, vientos fuertes, oleaje y nevadas en cotas bajas, con avisos en 15 comunidades.

Las fuertes rachas de viento que sufre la Región de Murcia han dejado dos heridos: el primero por la caída de una palmera encima de un hombre de unos 70 años. En Alquerías, otro hombre ha sido golpeado por la puerta de un camión y ha quedado semiinconsciente.

En la Comunidad Valenciana también está causando estragos el temporal por la borrasca Oriana. La Generalitat ha enviado a los móviles de toda la población valenciana dos mensajes Es-Alert por el fuerte viento, con alerta máxima en nivel rojo en la provincia de Castellón.