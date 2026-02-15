Ni lluvia ni tormenta: la AEMET avisa de lo que llega a Madrid en las próximas horas y no estamos preparados

La AEMET avisa de lo que llega a Madrid en las próximas horas y no estamos preparados para lo que llega. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que en estos días deberemos tener por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos y que puede acabar siendo esencial en estos días de invierno. Parece que el tiempo no quiere darnos una tregua, ante una serie de peculiaridades que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

El corazón de España se prepara para un nuevo fenómeno que nos golpeará de lleno y que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estos días en los que cada detalle acaba llegando a toda velocidad y sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Es hora de conocer lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial en estos momentos que hasta la fecha no sabíamos.

Ni tormenta ni lluvia

La lluvia puede convertirse en una de las grandes protagonistas de estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle cuenta de una manera diferente.

Este fenómeno puede convertirse en uno más de una mezcla de elementos que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos está esperando en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Un giro radical que puede convertirse en un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Después de las tormentas de estos días, lo que tenemos por delante es un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Una novedad importante que llega sin avisar y que, sin duda alguna, puede acabar siendo la que nos afectará de lleno.

No estamos preparados para lo que llega a Madrid, según la AEMET

En esta previsión de la AEMET llega un fenómeno sorprendente. Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante. Este fin de semana se acabará de una manera muy diferente a lo que esperaríamos; tendremos por delante un cambio de ciclo que puede ser esencial.

Tal y como nos explican desde el blog de la AEMET: «Nuboso o cubierto. Brumas o nieblas matinales y vespertinas en zonas altas de la Sierra. Posibles precipitaciones débiles y dispersas en la Sierra. Temperaturas en ascenso, localmente notable en las mínimas. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de moderado y probables rachas muy fuertes en la Sierra». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas mínimas en ascenso localmente notable. Probables rachas de viento muy fuerte en la Sierra».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Un frente estacionario dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el tercio norte peninsular, exceptuando en el extremo nordeste con intervalos nubosos sin esperar precipitaciones. Los mayores acumulados se darán en Galicia, mitad oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo, donde es probable que sean persistentes. También predominarán los cielos muy nubosos en el resto de la vertiente atlántica, con posibilidad de alguna precipitación ocasional en la meseta Norte o entornos de montaña del centro y norte, quedando únicamente el extremo sur peninsular y las regiones mediterráneas, incluyendo Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Nevará en Pirineos por encima de 1800/2000 metros bajando la cota a 1500 m. al final. Cielos despejados en Canarias. Bancos de niebla en Galicia y montañas de la vertiente atlántica, también posibles la meseta Sur, con brumas frontales en amplias zonas del extremo norte peninsular. Calima en Canarias con probables concentraciones significativas en especial en el sur de las islas. Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, notablemente en Canarias y exceptuando el Cantábrico oriental en descenso y el cuadrante suroeste con pocos cambios. Mínimas en aumento generalizado, notable en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular. Heladas débiles restringidas a cotas altas del Pirineo».

Tocará estar pendientes de estos cambios que parece que llegan a toda velocidad y lo hacen de tal forma que tocará estar pendientes de un giro radical en el tiempo.