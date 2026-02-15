Las Cabañuelas de Jorge Rey confirman lo que llega tras la borrasca Oriana: «Que la gente se agarre»

Jorge Rey confirma lo que llega tras la borrasca Oriana, las Cabañuelas no fallan, la previsión del tiempo no trae buenas noticias. Será el momento de empezar a prepararnos para lo peor ante una novedad destacada en el tiempo. Lo que pensábamos que sería una realidad se ha convertido en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial y sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración en estos tiempos que corren.

Es hora de saber qué nos espera en un fin de semana en el que parecerá que el tiempo juega en nuestra contra, en especial, cuando descubrimos que lo que tenemos en estos días en los que todo puede ser posible. Será el momento de apostar de manera clara por una situación realmente inesperada que puede convertirse en la antesala de algo más. Las Cabañuelas confirman que la borrasca Oriana, puede acabar siendo un cambio destacado en busca de un invierno que parece que no termina de ser del todo esperado. Es hora de conocer lo que puede pasar en estas próximas jornadas.

Será mejor que se agarre la gente

Estamos ante una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Tenemos que empezar a pensar en algunos cambios que pueden ser esenciales.

Este invierno no es como los demás, sino más bien todo lo contrario, tenemos por delante una situación que puede alejarnos de lo que sería habitual, en estos días en los que cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más, en estas jornadas de transformación.

Estamos a merced de un giro radical que podría llegar con una situación que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estas jornadas en las que deberíamos empezar a despedir a un mes de febrero que se ha convertido en uno de los más lluviosos y fríos de los últimos tiempos.

Tendremos que empezar a pensar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. Es hora de conocer un poco más lo que nos espera gracias a las Cabañuelas.

Confirman lo que llega tras la borrasca Oriana

Tras la borrasca Oriana llega un cambio de tendencia que Jorge Rey nos explica en sus redes sociales. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos que empezar a tener en mente. Lo que nos espera es un nuevo detalle que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé una situación marcada por las altas presiones en la mayor parte del país. No obstante, un frente rozará el norte peninsular dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte, salvo en el nordeste con intervalos nubosos, y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la mitad sur y Baleares. Se darán precipitaciones en Galicia, área cantábrica y cara norte del Pirineo, en general débiles y dispersas tendiendo a intensificarse y generalizarse en Galicia y Pirineo a últimas horas. Cota de nieve: 700/900 metros en el Pirineo y 1200/1400 m. en el reto del norte, subiendo por encima de 1800/2000 m. Poco nuboso o despejado en Canarias, con intervalos nubosos en los nortes de las islas montañosas.

Bancos de niebla en Pirineos e interiores del extremo noroeste peninsular. Entrada de calima ligera en las islas Canarias orientales tendiendo a más. Temperaturas máximas en ascenso generalizado en la Península, Ceuta y Melilla, salvo en los litorales de Cataluña con algunos descensos. Los aumentos se prevén notables en el entorno del alto Ebro-Cantábrico oriental y en interiores del sudeste peninsular. Pocos cambios en las islas. Mínimas en ascenso en el extremo noroeste peninsular, con descensos en la mitad sur, Cataluña y Baleares, y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el este de ambas mesetas y montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de viento en buena parte del tercio oriental peninsular, Alborán y ambos archipiélagos. Ascenso notable de las máximas en el entorno del alto Ebro-Cantábrico oriental y en interiores del sudeste peninsular. Soplará viento de componente oeste en la Península y Baleares, con tramontana al principio en Ampurdán y norte de las islas. Será moderado en la mitad norte, tercio oriental y Baleares y flojo en el resto, aunque con intervalos más intensos por la tarde. Alcanzará intensidad fuerte en litorales del Cantábrico y Alborán, así como durante la primera mitad del día en el resto del Mediterráneo. También se darán rachas muy fuertes en buena parte del tercio oriental peninsular, Alborán y Baleares. Alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias».