La UCO sospecha que el comandante de la Guardia Civil detenido dio el chivatazo a la ‘trama Koldo’

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, detenido e interrogado este lunes por la Audiencia Nacional por un delito de cohecho relacionado con la trama Koldo, pudo ser la persona que reveló a los comisionistas que sus pasos estaban siendo seguidos por la Guardia Civil. Así lo sospechan los investigadores, tras constatar que los integrantes de la trama hablaban de un «amigo suyo de los verdes» al que «le ha abierto un par de puertas» antes de irse destinado a un puesto de relevancia en la embajada española de Venezuela. El agente, como oficial del Servicio de Información, tenía los medios suficientes como para acceder a la información recopilada por la UCO sobre la trama.

Las sospechas de filtraciones han sobrevolado el caso Koldo desde el mismo día de las primeras detenciones de los integrantes de esa trama de cobro de comisiones en la venta de mascarillas. A los agentes de la UCO que practicaron los registros domiciliarios les llamó la atención, por ejemplo, la aparición de cajas fuertes abiertas y vacías como si hubiesen sido despejadas antes de la llegada de la Guardia Civil.

Este lunes, tal y como ha informado ahora la Audiencia Nacional, un comandante de la Guardia Civil ha sido detenido por las sospechas de que pudiese haber sido el hombre que filtró la operación a la trama Koldo.

Además del perfil profesional del detenido, que en estos momentos estaba destinado en un puesto «de dedazo» en la embajada de España en Venezuela, los investigadores constataron que en el momento en que la trama contactaba con él estaba destinado en un puesto del Servicio de Información. Un área que le daba acceso privilegiado a investigaciones que estuviese realizando el cuerpo y también a buena cantidad de bases de datos, reservadas muy pocos departamentos de la Guardia Civil.

De hecho, en una de las conversaciones pinchadas a la trama, Koldo García habla expresamente de que le ha pedido ayuda a un «amigo de los de verde», que «se va ahora para allá», en referencia a Venezuela, por un problema que tenía Ruben Aldama. Uno de los cabecillas de la trama al que un empresario venezolano quería «agredir» por una cuestión de negocios. Koldo relata a Cueto, gestor de la empresa comisionista de la trama, que se reunió con ese empresario en compañía del guardia civil señalado, que se iba «5 años» para Venezuela. Justo la comisión de servicio a la que accedió este comandante el pasado mes de febrero.

«En relación al amigo de los verdes, de lo expresado por Koldo pudiera tratarse de algún miembro de la Guardia Civil que se haya ido o se vaya a ir a trabajar durante 5 años a Venezuela», destacaba la UCO en el informe que recoge los pinchazos a la trama.

Detenido

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, destinado en la Embajada de España en Venezuela, ha sido detenido en el marco del caso Koldo. Tras tomarle declaración en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno ha acordado su libertad con medidas cautelares. Se le ha interrogado como imputado por delitos de pertenencia a organización criminal y cohecho en una pieza secreta de la causa por cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia.

El juez abrió esta pieza secreta para investigar varias cuentas bancarias y practicar un nuevo registro. Tras levantar este miércoles el secreto de esta pieza, el agente destinado en Venezuela, pero localizado en Córdoba, ha comparecido ante el juez. Al finalizar, el magistrado ha acordado su libertad provisional con las medidas cautelares de prohibición de abandonar el territorio nacional y retirada de pasaporte.

La detención de este guardia civil ligado al caso Koldo se produjo el lunes. Los investigadores procedieron también al registro de su vivienda. El comandante quedó en libertad y este miércoles Ismael Moreno ha dictado el auto por el que confirma que no tiene que entrar en prisión preventiva pero, como el resto de investigados del caso, tiene prohibido viajar al extranjero. Rubén Villalba no aparecía en los documentos del sumario. No obstante, el desarrollo de la investigación le sitúa como un personaje más del entramado.

Se trata de un agente con puesto desde el pasado mes de febrero en la Agregaduría de Interior de la Embajada de España en Venezuela. Previamente estuvo en el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), el equipo antiterrorista de la Benemérita. Aparece en la hemeroteca por ser juzgado por un delito de torturas a una mujer detenida del que fue absuelto junto a otros tres agentes. Tiene una medalla de la Asociación Nacional del Santo Ángel Custodio de España.