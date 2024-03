El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que no ha despedido a Joseba García, hermano de Koldo García, asesor del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos, porque «no ha sido condenado». Joseba es trabajador de EMFESA, una empresa dependiente del Ministerio, y tanto él como su hermano están salpicados por el caso de presuntas mordidas en las compras de mascarillas por parte de la administración pública en los peores meses de la pandemia.

El titular de Transportes ha expresado que solicitó un informe en cuanto se enteró de que existía el caso Koldo. El político vallisoletano ha etiquetado el resultado de ese escrito como «categórico» en que «no hay causa de despido» porque Joseba está en situación de investigado, no condenado.

En aquel informe solicitó conocer cómo podía actuar respecto al hermano de Koldo García. La situación laboral de Joseba, que está contratado por EMFESA, una sociedad mercantil estatal dependiente de Transportes, impide su despido, de acuerdo con ese escrito, en tanto que no haya sido condenado.

Los medios de comunicación han interrogado este miércoles a Puente sobre por qué no han despedido al hermano de Koldo. «Eso no lo podemos hacer» ha zanjado. El ex alcalde de Valladolid ha apuntado que si se pregunta a «cualquier abogado laboralista», daría la misma respuesta. «Este señor está siendo investigado, ni siquiera ha sido condenado», ha argumentado el ministro.

A modo de ejemplo, el político socialista ha expresado que una empresa no puede despedir a un empleado al que se le pilla robando hasta que ha sido condenado. El titular de Transportes ha matizado que sólo podría actuar en caso de que se den «medidas cautelares que puedan permitir esa decisión».

Además, Puente ha explicado que la investigación en la que se está examinando a Joseba, «no tienen nada que ver con la tarea que realiza». Puente ha incidido en que el informe «es absolutamente categórico» y que, al no haber ninguna causa de despido, «no lo podemos despedir». «Lo anormal es que no habiendo causa de despido, lo despidiéramos», ha subrayado.

El ministro ha sentenciado que no puede existir «algún tipo de controversia en torno a esto» porque tenemos un Estatuto de los Trabajadores «súper contrastado y con miles de sentencias sobre este tema» y «en una democracia con cuarenta y cuatro años de vigor».

«Sólo pongo la mano en el fuego por mí»

«Ya he dicho muchas veces que yo en el fuego solo pongo la mano por mí», ha manifestado Puente en la misma comparecencia ante los medios de comunicación antes del acto de toma de posesión del cargo de Presidenta del Consejo de Estado de la socialista Carmen Calvo.

El cese del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez de Manzanares, Puente lo ha atribuido a que el alto cargo remitió una respuesta a la Oficina Antifraude, que «no respondía a la realidad de los hechos». El organismo quería conocer información sobre la compra de mascarillas por la entidad pública a la empresa investigada en el caso Koldo.

«No prejuzgamos ni decimos que este señor tenga una relación con la contratación que le haga responsable o culpable de nada, pero sí que a nuestro juicio ha tenido un comportamiento que nos ha hecho perder la confianza, y por eso lo hemos cesado», ha puntualizado.

«En este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna otra persona. Si la tuviera, cosa que ya digo que no me cierro a ella, procederemos a cesar. No vamos a cesar a personas sin justificación», ha recalcado el titular de la cartera de Transportes.

En todo caso, una auditoría se encuentra en marcha en el seno del Ministerio para conocer posibles implicaciones de más cargos en la trama. La investigación interna llevará «el tiempo que necesite», como ha comentado Puente, porque ese examen se está llevando con «un carácter independiente».