Sánchez a la desesperada: acusa al PP de convertir el ‘caso Koldo’ en un bulo como el del 11M

En vísperas del vigésimo aniversario de los atentados de Madrid, en los que 193 personas resultaron asesinadas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusa al PP de convertir el caso Koldo en un «bulo» como el del 11-M. En una conversación informal con los periodistas que le acompañan en su viaje a Brasil y Chile, el jefe del Ejecutivo ha criticado la actitud del Partido Popular, comparando lo que están diciendo ahora «con el mayor bulo de la historia política», cuando el Gobierno de José María Aznar aseguró que la masacre de Madrid fue culpa de ETA durante varias horas.

El secretario general del PSOE, que no ha dado explicaciones respecto a la trama de presunta corrupción por la compra de mascarillas que afecta a su entorno más cercano, ha aprovechado la efeméride de los atentados en Madrid para denunciar que el PP esté actuando de esta forma.

Según ha explicado Sánchez, los populares están inmersos «intoxicar». El presidente ha sido tajante, al hablar de cómo está actuando Génova estos días, acusando a los de Alberto Núñez Feijóo de «una campaña de desinformación, intoxicación, bulos e insidias como forma de hacer política». Cabe recordar que su partido, el PSOE, ha señalado estos días al portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, pese a que la propia Guardia Civil reconoce en el informe de la UCO que nunca se llegó a reunir con Koldo.

El presidente del Gobierno ha sacado pecho por la forma en que el Partido Socialista ha actuado, ofreciendo colaboración a la Justicia, exigiendo responsabilidades políticas y creando una comisión de investigación en el Congreso. Cree Sánchez que más allá del ruido que se está generando tras estallar el caso Koldo y lo que considera insidias del PP, lo que quedará es la respuesta del PSOE, que considera «ejemplar e implacable» contra la corrupción y muy distinta a la que lamenta que haya demostrado la formación de Feijóo.

Por ello, ha insistido en que lo importante, lo diferencial, es que antes había una corrupción institucionalizada, sistémica, y ahora hay un caso concreto de corrupción que se está atajando y cortando de raíz.

La opinión de Pedro Sánchez respecto al caso Koldo contrasta con la del principal barón socialista, el castellanomanchego Emiliano García Page, que este mismo miércoles ha afirmado que escándalos como el que ahora salpica al PSOE son «como bombas de racimo, sabes cómo empiezan, pero no cómo acaban». Page cree que las informaciones respecto a la trama de Koldo «irán a más», por lo que ha pedido «cortar por lo sano cuanto antes»; al tiempo que ha descartado que haya implicación de cargos políticos en el asunto. «Otra cosa es el entorno de los políticos».

Page ha reconocido que «no existen protocolos para gestionar un caso como éste», pero tiene el convencimiento de que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni los cargos que él conoce están en política para «lucrarse» pese a la cercanía de la trama de Koldo a ellos. Eso sí, el presidente de Castilla-La Mancha y líder del PSOE regional da por hecho que «hoy por hoy todavía no se sabe exactamente dónde acaba el hilo de esta madeja». «Esto va a presidir la política española durante bastante tiempo», ha lamentado.

Sánchez apoya a Armengol

Sánchez, durante el viaje, ha respaldado plenamente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ante las peticiones de dimisión por el caso Koldo. Aunque admite que es un asunto de corrupción grave afirma que ha sido respondido con ejemplaridad pese a la «campaña de difamación» del PP. Armengol dio explicaciones este martes, tras dos semanas escondiéndose, sin dimitir y sin aclarar cómo se suscribieron los contratos, si recibieron órdenes de contratar con la empresa de la trama y el motivo por el que no se reclamó la devolución hasta tres semanas después.

El secretario general socialista, según ha dicho, no tiene duda alguna sobre la gestión de Armengol en su etapa como presidenta de Baleares. Pedro Sánchez cree que actuó correctamente ante la polémica por la adquisición de mascarillas a la principal empresa de la trama, y aunque asegura que no ha hablado con ella, le da su total apoyo y garantiza que su puesto no está en peligro. Ha recordado, además, que Armengol ha dado explicaciones públicamente y que no se ha puesto en cuestión que todos los contratos que se hicieron eran plenamente legales.