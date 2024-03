El guardia civil imputado en el ‘caso Koldo’ a su mujer: «El dinero de las maletas lo tengo que dar yo»

José Luis Rodríguez: 20 millones y no quiere poner 200.000. ¡Ya vale! Y mi reputación y la de él está en juego. Todo lo que haga (…) es gracias…

Koldo: Yo creo que (…) Yo tengo dos empresarios.

José Luis Rodríguez: ¿Por qué no vienes?

Koldo: Porque no puedo, porque mañana me voy a Chile.

José Luis Rodríguez: Si podías haber venido ayer.

Koldo: Hoy llevo desde las seis ¿vale?, he venido hasta aquí, he estado viajando, y he dormido desde las 08:20 hasta ahora, y me he reunido con siete personas.

José Luis Rodríguez: Yo quiero que tú veas, quiero que tú veas lo que hay.

Koldo: Lo que necesitas, porque este Juan Carlos no sé lo que va a hacer…

José Luis Rodríguez: Es que por 200.000 euros, ¿sabes?, estamos comprados…