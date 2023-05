Toni Nadal hace campaña por Feijóo retratando a Sánchez: «No me fiaría de quien me regala un aprobado»

Toni Nadal, director de la ‘Rafa Nadal Academy’ y miembro de la fundación Reformismo21, ha participado este martes en un acto electoral junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid y candidato a la reelección el 28M, José Luis Martínez-Almeida, donde ha retratado al Gobierno de Pedro Sánchez por su política educativa. «No me fiaría de quien me regala un aprobado», ha destacado Toni Nadal en un coloquio donde ha hecho un alegado a favor de la «exigencia» en la formación.

«Yo creo en la exigencia, nunca me fiaría de aquel me quiere engañar, de aquel que me regala un aprobado. Uno tiene que tener ilusiones en la vida porque es lo que nos diferencia del resto del mundo animal», ha remarcado el tío de Rafa Nadal sobre una de las pistas de la Ciudad de la Raqueta en Madrid.

«El valor determinante de Rafael no es que sea un gran luchador, ha sido su preparación. Duarte muchos años, desde los 6-7 años se preparó cada día concienzudamente como si fuera una final y eso le ha permitido tener le éxito que ha tenido y alargar su carrera. Siempre basado en una ilusión y una ambición principal, que fue mejorar, intentar hacer las cosas cada día un poco mejor, no de manera perfecta, sino superarse día a día. Eso es lo que yo trasladaría la sociedad·, ha enfatizado el entrenador.

Por su parte, Feijóo ha lamentado que «últimamente en nuestro país parece que el esfuerzo y el sacrificio es un tema de derechas, antiguo, conservador». «Si ser conservador es esforzarse y sacrificarse, la mayoría de la gente debería considerar esos valores», ha señalado el jefe de la oposición.

«No temer» a la calle

En esta línea, y siguiendo las apelaciones de Toni Nadal al «esfuerzo» y a «no engañarse constantemente», Feijóo ha dicho que esto también debe aplicarse a la política. «No hay otra fórmula. Un político que tiene como objetivo servir a los ciudadanos, debe estudiar, leer a aquéllos que son los mejores, y escuchar a la gente, a los que te encuentras en las esquinas, en los bares. Acercarte a ellos, no temer la crítica, son un pozo de sabiduría», ha manifestado, frente a los figurantes que usa el jefe del Gobierno y líder del PSOE o a la exigencia de DNI para asistir a actos electorales.

«La gente que tiene criterio y experiencia, más del que pensamos. Esta mezcla correcta entre la calle y los mejores en la sociedad es una buena fuente para formarte tú y acertar en tus decisiones», ha remachado Feijóo.

En contraposición, el jefe de la oposición ha dicho que un presidente del Gobierno, «maniatado por las minorías», lo que no pue de es «crear problemas, banalizar la gestión púbica, frivolizar, imponer su propio pensamiento al conjunto de la sociedad», ha rechazado.

Móviles y menores

En este contexto, el líder del PP ha abogado además por «ordenar, con las empresas tecnológicas, las consecuencias de la digitalización en menores y adolescentes para que los jóvenes no tengan acceso a cualquier tipo de página web» porque «la desinformación perjudica los valores y lo distorsiona todo».

Así, se ha mostrado preocupado ante los peligros de Internet y las redes sociales, esto, ha dicho, «que haya adolescentes que se pasan el rato delante del móvil, el consumo de pornografía y que muchos de ellos no se pueden ir a la cama sin su teléfono». «Estamos ante un problema global», ha subrayado.

Sobre los cánticos racistas al futbolista Vinícius en el Estadio de Mestalla, el presidente del PP ha asegurado de forma «clara, contundente y sin ningún tipo de matiz» que el deporte y el racismo son «absolutamente incompatibles», al tiempo que ha lamentado que por «unos pocos» se intente dar una «imagen distorsionada de Valencia».