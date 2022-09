Toni Cantó deja la Oficina del Español de Ayuso un año después para iniciar un «nuevo proyecto»

El actor y ex diputado de Ciudadanos Toni Cantó deja la Oficia del Español creada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en junio de 2021. Así lo ha revelado el propio Cantó este jueves a través de un mensaje en las redes sociales.

«He comunicado a la Presidenta Isabel Díaz Ayuso mi intención de iniciar en breve un nuevo proyecto profesional. Quiero agradecerle a ella y a todo su equipo haberme permitido formar parte de su gobierno. Ha sido una experiencia inolvidable que recordaré con orgullo», ha señalado.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 30 de junio de 2021 la creación de una Dirección de área de la Oficina del Español, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que encabeza Marta Rivera de la Cruz, ex diputada también de Ciudadanos en el Congreso. Al frente de dicha dirección fue nombrado Cantó, que no pudo ir en la candidatura de Ayuso a las elecciones del 4-M por no estar empadronado en Madrid en el momento del cierre del censo.

Esta oficina tiene como objetivo hacer de Madrid la capital del idioma español en Europa. «La lengua española es un activo cultural, social y económico que compartimos con casi 600 millones de personas en todo el mundo y que tiene un potencial extraordinario que la Comunidad de Madrid va a explotar», recalcaron entonces desde el Gobierno de Ayuso. Todo enfocado para obtener «grandes beneficios no sólo en el ámbito cultural y académico, también en el turístico, económico y empresarial», remarcó el Ejecutivo madrileño.

En su autobiografía titulada De joven fui de izquierdas pero luego maduré (Ediciones B), publicada antes del verano, Toni Cantó cuenta cómo tuvo varias ofertas para participar como tertuliano en televisión con Ana Rosa Quintana, Risto Mejide y su «admirado» Federico Jiménez Losantos. Sin embargo, en ese momento el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se puso en contacto con él para mantener un encuentro que, posteriormente, se materializaría en la incursión del actor en las listas del PP a la Asamblea de Madrid como número 5.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional terminó tumbando su candidatura por haberse empadronado en la Comunidad de Madrid fuera de plazo. Finalmente, Ayuso nombró a Cantó director de la Oficina del Español tras ganar las elecciones el 4 de mayo de 2021.

Arrimadas

En la citada autobiografía, el que fuera miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos con Albert Rivera, también se muestra muy crítico con la actual presidenta de los naranjas, Inés Arrimadas, que califica como «una mujer conservadora que necesita tener todo muy controlado».

«Fueron muchos los meses de ninguneo desde que Inés asumió la presidencia, de soportar mentiras y de aguantar cómo boicoteaban muchos de mis esfuerzos. Me consta que el día que abandoné hubo algún histórico dirigente catalán que brindó porque al fin se había ido ‘el que tiene tantos seguidores en la derecha’», relata.