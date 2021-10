Iván Redondo es uno de los personajes más importantes y controvertidos de la política española de la última década. Pese a no ser elegido en las urnas, ya que ni es ni ha pretendido ser político, se hace difícil de entender sin su figura alguna de las principales transformaciones que ha vivido España. Fue quien convenció a un incrédulo Pedro Sánchez, en 2018, que debía presentar una moción de censura contra un Mariano Rajoy. Despojarles de todo el poder y de La Moncloa se podría considerar una pequeña venganza de Redondo contra un PP que, meses antes, había rechazado sus servicios como consultor considerándole “un friki”. Él siempre había querido dirigir el país, decía de pequeño, hasta que en al crisis de gobierno del pasado julio tomó la decisión de que debía irse. Se despidió con un «hay que saber parar».

El asesor político, también fue “el causante, el responsable de que haya un Gobierno de coalición” dice sobre él Raül Múrcia, mano derecha de Oriol Junqueras y que ha negociado mucho Redondo el apoyo de ERC al PSOE. Son solo algunas de las cosas que recoge el libro ‘Moncloa. Iván Redondo. La política o el arte de lo que no se ve’ (Península) del periodista Toni Bolaño y que sale a la luz este lunes. Un radiografía de la política nacional reciente, que recoge los más de 150 improperios que se han dicho del asesor, que ha logrado convertir ganar elecciones al PP en Extremadura y Badalona y al PSOE en España.

Se trata de un documento con muchas referencias a su madre, uno de sus principales apoyos, en el que el comunicador, que durante una parte importante de su vida se dedicó a lo mismo que el donostiarra siendo el asesor de cabecera de José Montilla y el PSC, habla con un centenar de personas que conocen bien al que fuera jefe de gabinete de Sánchez.

Toni Bolaño, que reconoce que creyó “un error” el apoyo que casi nadie conocía del consultor al ahora presidente durante las primarias contra Susana Díaz, rectifica ahora sus palabras atribuyéndose a su opinión la equivocación ya que “ha llevado ahora al PSOE a ganar varias elecciones y ha situado a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España”.

Díaz precisamente es una de esas personas, algunas del entorno familiar, amigos, defensores y detractores, compañeros y adversarios, porque pese a querer ser discreto Redondo tiene de todo, que habla del gurú. Y por sorpresa de muchos lo hace con elogios. La ahora senadora apunta que “a mi me faltó un Iván Redondo en ese momento y se lo he dicho alguna vez”. Se refiere precisamente a esas primarias en las que cayó derrotada, sin que nadie se lo esperase, frente a Sánchez. “Lo importante es contar con el mejor y tenemos a uno de los mejores, no hay que tener recelos, hay que rodearse de los mejores” zanja sobre él Díaz.

Otro testimonio que ahora coge mucho valor es el de José Luis Ayllón, su antecesor en el cargo con Rajoy, y a quien le ganó la partida en la moción de censura de 2018. “Es un tipo que hace bien su trabajo. El Gobierno ha hecho cosas criticables, pero no son responsabilidad de Iván Redondo, son responsabilidad del PSOE y del presidente. Él ha hecho su trabajo y ha construido un Gabinete que ya me hubiera gustado a mi” explica. Y lanza una advertencia a su formación, por la que ha sido diputado en el Congreso. “Como no hay alternativa en la derecha, puedes ir tirando así un montón de años, salvo que los míos se paren algún día a pensar” espeta Ayllón.

Algunos de los periodistas con los que habla el autor, que rechazó ser el Secretario de Estado de Comunicación de Sánchez cuando Redondo se lo propuso tras la moción de censura, concluyen que al exjefe de gabinete monclovita solo se le puede comparar con la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso y en su día de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez. “Ha roto todos los esquemas” relatan, “profesionalizando” la política y su forma de comunicarla. Sin dejar nada a la improvisación, tratando de equiparar al presidente de España al de América, incluso con la puesta en escena de la caravana de vehículos oficiales.