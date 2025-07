Sumar, el partido de la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha exigido la regularización masiva de inmigrantes tras los incidentes en Torre Pacheco (Murcia), por la salvaje paliza a un anciano del pueblo y que han dejado, hasta el momento, cinco heridos y un detenido. Concretamente, el partido magenta pretende «acelerar la regularización en los términos» de la iniciativa legislativa popular (ILP) Regularización Ya!. Esta norma persigue «una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España» de medio millón de inmigrantes.

La formación coaligado con el PSOE en el Ejecutivo ha publicado un post en la red social Bluesky en el que asegura que «VOX pidió la deportación de 8 millones de personas migrantes», algo que negó el líder del partido, Santiago Abascal. Sumar vincula esta afirmación con que «una semana después, los escuadristas llevaron la violencia a Torre Pacheco». «Una democracia sólida es incompatible con discursos de odio que se traducen en dolor y ruptura de la convivencia», lamenta el movimiento político de Yolanda Díaz.

Ante ello, la propuesta de la cuarta formación más votada de España exige que se tomen tres medidas. En primer lugar, una «actuación policial rotunda contra los grupos ultra que se están organizando para promover la violencia». Segundo, poner en marcha una «investigación inmediata entre los llamamientos de VOX y sus cargos y los episodios de violencia». Por último, pretende «acelerar la regularización en los términos de la ILP Regularización Ya!».

Regularización de 500.000 inmigrantes

Esta es una iniciativa popular que se llevó al Congreso en 2023. Hasta finales 2024, no se votó en el hemiciclo su toma en consideración, que implica que el texto comienza su tramitación parlamentaria. La votación se resolvió con 310 votos a favor, es decir, la de todos los partidos de la Cámara Baja, excepto Vox. Actualmente, la norma se encuentra en la fase de enmiendas en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esa normativa persigue la modificación de la Ley Orgánica 4/2000, es decir, la que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Persigue que «el Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021». Si se aprobase, se produciría la regulación de alrededor de 500.000 inmigrantes que actualmente se encuentran en situación irregular.

«No les cedamos ni un milímetro. Frente a su odio y su violencia: contundencia, respuesta democrática y defensa de los derechos humanos», concluye el partido de Yolanda Díaz.

Todo ello llega después de que vecinos de este municipio murciano se echaran a las calles para protestar contra los episodios de violencia desatados en los últimos días. Y es que el pasado 9 de julio un hombre de 68 años de Torre Pacheco, Domingo Tomás, fue víctima de una paliza a manos de «varios individuos, posiblemente marroquíes», según consta en la denuncia.

Este sábado se produjo una nueva jornada de violencia entre «dos bandos» tras «la concentración que se inició sobre las 22:00 horas», tal y como ha informado la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara. Como consecuencia de este incidente, hubo cinco heridos y se produjo una detención, pero las autoridades han asegurado que podría haber más.

La petición de Sumar se suma a la de la ex ministra de Igualdad y futura candidata de Podemos para las próximas elecciones generales, Irene Montero. La política morada ha acusado a los vecinos de Torre Pacheco de «racistas». «El racismo no es una opinión, es odio; y el odio cuando se normaliza, cuando no se frena, termina en esta violencia insoportable que estamos viendo estos días en Torre Pacheco. Son cacerías contra sus propios vecinos por su color de piel, por no ser blancos», ha manifestado a través de un vídeo publicado en las redes sociales.