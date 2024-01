Los sondeos internos del PP gallego no dan ni un solo diputado a Vox: «No tienen implantación»

Los sondeos internos que maneja el PP gallego no dan ni un solo diputado a Vox, por lo que no existe preocupación al respecto en la candidatura de Alfonso Rueda, si bien «todavía nada está ganado» y «no hay que confiarse», señalan fuentes próximas al presidente de la Xunta de Galicia. Tales fuentes recalcan que «Vox no tiene implantación» en esta comunidad como para poder tener representación en el Parlamento regional y lo ilustran con un dato revelador: la formación de Santiago Abascal sólo cuenta con un concejal en toda Galicia, en este caso, la edil Lilian Cerdeira en el Ayuntamiento de Avión, municipio de la provincia de Orense.

Precisamente, el PP está celebrando este fin de semana en la ciudad de As Burgas su XXVI Interparlamentaria, la primera vez que el partido de Manuel Fraga y Mariano Rajoy celebrado un acto nacional de este tipo en este destino. Ni Vox ni la candidatura de Democracia Ourensana generan gran inquietud en la candidatura popular, teniendo en cuenta además que el alcalde orensano, Gonzalo Pérez Jácome, no concurre en las listas de DO a las elecciones del 18 de febrero, subrayan las fuentes citadas.

Así las cosas, las fuentes cercanas a Rueda no ven al desconocido candidato de Vox a la Xunta, Álvaro Díaz-Mella, con bagaje suficiente para lograr que su formación entre en el Parlamento gallego, por mucho que en las pasadas elecciones municipales los «restos» de los votos al partido de Abascal impidieran al PP hacerse con las diputaciones de La Coruña y Lugo y con la alcaldía de la ciudad amurallada el pasado 28M.

De esta manera, desde el PP gallego apuntan que el único efecto contrario para sus intereses sería que votantes de centroderecha que confiaron en Vox en las elecciones municipales el pasado mayo se quedaran en casa y optaran por la abstención el 18 de febrero en lugar de votar al partido del Gobierno gallego. Por ello, los populares de Rueda apuestan fuerte por el «voto útil» frente a un Vox que «no tendrá representación», según los sondeos internos que tiene la formación regional.

Además, las fuentes próximas a Rueda dan especial relevancia al hecho que si en las pasadas elecciones generales Vox obtuvo en Galicia un apoyo del 4,79%, a nivel autonómico este partido no ha pasado del 2,05% en unos comicios autonómicos, como ocurrió en los últimos del año 2020, por lo que el PP tiene aquí un caladero de voto de más de dos puntos y medio.

En la estrategia por captar a ese votante descontento de Vox, perfiles como los de Isabel Díaz Ayuso están jugando un papel clave. El mensaje que la presidenta de la Comunidad de Madrid trasladó el pasado fin de semana al electorado gallego, cuando se mostró convencida que el PP de Rueda «arrasará» en las urnas y cosechará la primera mayoría absoluta para el sucesor de Feijóo ha calado en el partido y en los votantes, indican las fuentes consultadas. «Todo lo que hacen Sánchez y sus socios es para que os calléis y no opinéis. Pues bien, yo a todos esos les digo una cosa, os vamos a arrasar. En las urnas os vamos a arrasar», proclamó Ayuso hace una semana en un acto de los barones del PP con Rueda.

La «farsa» de los pellets

Entretanto, en el PSOE hay dirigentes que admiten que el caso los pellets o bolitas de plástico que han llegado a varios puntos de las costas gallegas tras el vertido de un barco en aguas de Portugal no es suficiente para desbancar al Partido Popular de la Xunta de Galicia en las elecciones del 18 de febrero. Ante este panorama y pese a que este domingo han movilizado a los suyos para asistir a una manifestación «en defensa del mar» en Santiago de Compostela, los socialistas del diputado nacional por Lugo y candidato a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, reconocen que un vuelco electoral sólo podría darse de aparecer algún elemento «revulsivo» en campaña electoral, recoge Ep de fuentes socialistas.

Para tales fuentes, que participan estos días en la Convención del PSOE en la La Coruña, la campaña de los pellets no ha funcionado y no ha dañado al PP. «Los pellets no son el Prestige», afirman en privado pese a que el discurso oficial de Ferraz ha buscado trazar paralelismos entre ambos sucesos.

De hecho, desde PP y en base a los sondeos internos sostiene que la polémica de los pellets no está permitiendo al PSOE a remontar, sino todo lo contrario, los socialistas se mantiene en el suelo de 2016 y 2020 con 14 diputados, su peor resultado. «Esta farsa sólo beneficia al BNG», inciden las fuentes populares sobre la formación soberanista de Ana Pontón, que sería segunda fuerza el 18F.