El PSOE ha celebrado este domingo un acto en Palencia para presentar oficialmente la candidatura de Luis Tudanca a la presidencia de Castilla y León. Hasta allí se ha desplazado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha hecho mención alguna a la polémica generada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al acusar a los ganaderos de producir carne «de mala calidad» en macrogranjas. En cambio, una senadora socialista sí ha entrado al asunto asegurando que la receta para acabar con la despoblación no pasa por la industria ganadera intensiva, sino por «repoblar con niños, no con cerdos».

«La despoblación no se combate con macrogranjas, en cambio, esas consiguen todo lo contrario», ha asegurado, insistiendo en que «hay que repoblar con niños, no con cerdos», ha asegurado en su intervención la senadora palentina Rosa María Aldea Gómez al inaugurar el acto.

«Esa comarca de la montaña palentina es donde se están proyectando 24 macrogranjas en apenas 18 kilómetros. Eso es un verdadero atentado contra el patrimonio natural y turístico de las zonas más ricas de esta provincia. El problema lo tiene el Partido Popular, que debe aclarar qué es lo que está defendiendo», ha señalado.

Sánchez evita el tema

En cambio, Pedro Sánchez no ha querido entrar en la polémica generada entre los ganaderos por las acusaciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a la industria ganadera sobre la «mala calidad» de la carne que producen y los efectos nocivos para el medioambiente de sus explotaciones. Unas palabras en The Guardian que han puesto en pie de guerra a los ganaderos, que incluso le han dado la ‘bienvenida’ a las puertas del polideportivo donde se ha celebrado el acto.

Sánchez ha evitado pronunciarse en defensa del sector y tan sólo lo ha mencionado para hablar del sistema de control de precios y de la «protección social» que ha ofrecido su Gobierno a los ganaderos y agricultores durante la pandemia.

Ganaderos en pie de guerra

A Sánchez le han recibido en Palencia con una protesta los ganaderos, tras las palabras a The Guardian del ministro de Consumo en las que aseguraba que la carne procedente de la industria intensiva ganadera española era de «mala calidad».

La concentración ha sido convocada por las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA a las puertas del Complejo Deportivo Eras de Santa Marina. Ganaderos y agricultores han expresado su desacuerdo y malestar con «las actuaciones y declaraciones» del ministro de Consumo.

Estas tres organizaciones agrarias, además de otras muchas, así como otros profesionales de la industria, los partidos políticos de la oposición y hasta miembros del PSOE, han criticado a Garzón por «el daño que está haciendo al sector» y que se ha agravado en los últimos días con la entrevista realizada en el periódico británico.

Asaja, COAG y UPA explican que no entienden que un ministro de España «hable mal reiteradamente de las producciones de su propio país y, más aún, en medios de comunicación extranjeros», por lo que piden a Pedro Sánchez que le destituya «inmediatamente», ya que el cargo «le viene grande y está maltratando a miles de familias del campo».