ERC, uno de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, exige al Ejecutivo la regularización exprés de los inmigrantes «que residen en los municipios afectados por una catástrofe natural». La formación independentista alude directamente a las personas en régimen irregular que han sufrido la DANA de la Comunidad Valenciana, que son alrededor de 40.000 inmigrantes, según la ONG izquierdista Oxfam Intermón.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales ha publicado este jueves la aprobación de la Proposición no de Ley (PNL) «para garantizar la protección legal de las personas migrantes afectadas por catástrofes naturales». En ella, los republicanos han pedido «resolver de manera inmediata todos los expedientes, iniciales y de renovación, en trámite» de las «personas empadronadas o que puedan demostrar que residen en los municipios afectados por una catástrofe natural, aunque su empadronamiento conste en otro municipio».

En la exposición de motivos que presentó el partido del político secesionista Oriol Junqueras, se apelaba a que «ninguna persona es ilegal» y que «la falta de regulación administrativa condena a miles de personas a una situación de precariedad extrema». En ese sentido, ERC recordaba que, al no tener regularizada su situación en el país, los inmigrantes tenían más difícil acceder «a ayudas o subvenciones para mejorar sus condiciones de vida».

Todas estas situaciones, denunciaba la formación independentista, se veían agravadas «en contextos de crisis como las derivadas de catástrofes naturales, crisis económicas o emergencias sanitarias». Concretamente, se refieren a la DANA que devastó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre: «El Estado español debe ser consciente de la magnitud de esta tragedia y poner todos los medios disponibles para paliar a corto, medio y largo plazo los efectos de la DANA».

En esa PNL, los republicanos hacían alusión directa en la exposición de motivos a varios colectivos que califica como «perjudicados» por la DANA. Son las «personas migrantes en situación administrativa irregular», además de otras personas como «trabajadoras sexuales, las personas sin hogar y las familias que viven en habitaciones alquiladas». Y lamentaban que «muchas personas» en esa situación «no podrán solicitar las ayudas anunciadas por el Gobierno español y la Generalitat Valenciana porque no pueden justificar que residen en las zonas afectadas».

«Regularizar la situación administrativa»

Por eso, la formación catalana aseguraba que «el Gobierno español debe regularizar la situación administrativa de las personas migrantes en situación administrativa irregular». Todo ello con la intención de crear «un marco legal que les permitirá acceder a recursos básicos y a las posibles ayudas».

«La regularización de las personas migrantes reconocería su situación como víctimas de una catástrofe natural y su contribución al tejido social y económico del país», rezaba la exposición de motivos de la iniciativa de ERC. Y concluían que «las circunstancias excepcionales requieren respuestas estructurales que garanticen una respuesta efectiva y no provisional». Aquel texto lo presentó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, junto al diputado de la misma formación, Jordi Salvador.

Según la ONG afín a las políticas de ERC, Oxfam Intermón, existen cerca de 40.000 inmigrantes que se encuentran en régimen irregular en la zona afectada por la DANA y que se podrían ver beneficiados si esta petición llegara a tener un impacto legal.

Sin embargo, el texto, ya aprobado en el Congreso, no tiene valor normativo al tratarse de una Proposición no de Ley y, por tanto, no implica cambios legales ni atribuciones económicas. En todo caso, marca el camino que Sánchez tendrá que seguir para contentar a sus socios y, así, poder continuar al frente de la Moncloa.