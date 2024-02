Los socialistas madrileños ocultan a Pedro Sánchez en el primer número de su nueva revista mensual

El PSOE de Madrid ha escondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el primer número de su nueva revista mensual, Progresista Digital. La formación que encabeza Juan Lobato ha lanzado este nuevo proyecto con el «objetivo de seguir mejorando y ampliando los canales de comunicación digital» y, a tenor de su primera edición, también con la intención de minimizar la figura del secretario general del PSOE.

El primer número de la revista, editada en variados formatos digitales, está protagonizada por el líder de los socialistas madrileños. Juan Lobato aparece en la primera plana con un retrato en blanco y negro que ocupa todo el espacio de la portada.

En las siguientes páginas, un total de ocho, Pedro Sánchez únicamente aparece en una fotografía en miniatura, en la que cuesta casi encontrarle. Ha quedado arrinconado a un faldón bajo, y además en página impar. Su nombre aparece una única vez para recordar que «la reforma de la Constitución para suprimir la palabra ‘disminuidos’ ha significado un alto al fuego en la batalla que mantienen Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo».

Nada de alabanzas a su figura ni escritos aplaudiendo sus políticas. Una fotografía diminuta en la que aparecen decenas de personas y una mención de soslayo son las únicas referencia al máximo representante del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este nuevo medio de comunicación editado por el PSOE de Madrid.

Por el contrario, el portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid y secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, aparece en prácticamente todas las páginas que componen la revista.

El primer número de Progresista Digital arranca con un artículo de la secretaria de organización del PSOE de Madrid, Marta Bernardo, que, tirando del argumentario habitual de los socialistas, empieza arremetiendo contra la «extrema derecha».

«Nos encontramos en un momento político que se caracteriza por un aumento significativo en el tono de los discursos abruptos, la desinformación y la tensión por parte de la derecha y la extrema derecha, y ante este panorama, en el PSOE de Madrid nos hemos visto en la necesidad de fortalecer nuestros equipos y nuestro proyecto», escribe Marta Bernardo.

A continuación recuerda que una delegación de 100 compañeros del PSOE de Madrid asistieron a la convención política del PSOE celebrada en La Coruña el pasado mes de enero, en la que –dice– «junto a compañeros y compañeras de otras federaciones, trabajamos en la puesta a punto de nuestras estrategias y propuestas».

«Demostramos nuestro compromiso y trabajo para que España siga avanzando en un modelo que refuerce el Estado del bienestar, poniendo el foco en la transición ecológica, en la cohesión territorial, en la economía para las personas en igualdad y en la importancia de Europa», agrega Marta Bernardo en un artículo en el que no hace ni una sola mención a Pedro Sánchez.

A continuación, la publicación recoge una información en la que indica que Lobato va a recorrer en los próximos 6 meses todas las agrupaciones socialistas madrileñas, para «escuchar a todos los militantes del PSOE de Madrid».

Una enorme fotografía a doble página de los asistentes del PSOE de Madrid a la convención del PSOE en Galicia, donde también aparece el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sigue a la información sobre el tour de Lobato.

El siguiente artículo lo firma el propio Juan Lobato, en el que recuerda que el PSOE de Madrid arrancó el 2024 en el Ateneo, donde celebró a reunión Interparlamentaria que congregó a diputados regionales, diputados por Madrid del Congreso, senadores y miembros de la Comisión Ejecutiva Regional.

«En la reunión he hecho un llamamiento a toda la militancia socialista para que el PSOE sea un dique de sensatez y responsabilidad, y también de firmeza ante la sinrazón del enfrentamiento y la confrontación permanente del Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el Gobierno de España», esgrime el secretario general del PSOE-M.

«Os pido inteligencia política para contribuir a cambiar la confrontación por el acuerdo, y el insulto por el respeto, ya que el PSOE no es el partido del a estos ni agua, porque no estamos en política para ir contra ningún partido. Si hay decisiones que son buenas para la mayoría de los madrileños las apoyaremos», apostilla, en velada referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo hace un mes que ella al Gobierno de Sánchez no le daría «ni agua».

Otra información sobre la reunión que mantuvo Lobato en la Puerta del Sol con Isabel Díaz Ayuso para trasladarle sus propuestas de cara al inicio del periodo de sesiones en la Asamblea y un artículo del portavoz socialista de Sanidad en la Cámara de Vallecas, Carlos Moreno Vinués, cierran este primer número de Progresista Digital.