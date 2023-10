La jefa de Política Internacional del PSOE alaba en su tesis a un clérigo a favor de la «yihad palestina»

La secretaria de Política Internacional del PSOE, Hana Jalloul, elogia en su tesis doctoral al clérigo radical suní Fathi Yakan. En ella, este ideólogo -ya fallecido- se muestra a favor de la «yihad» (guerra santa) en los territorios palestinos. Yakan, al que esta miembro de la cúpula de Pedro Sánchez entrevistó en 2006, no es el único personaje controvertido al que Jalloul recurrió para su trabajo de postgrado.

OKDIARIO reveló este lunes que Jalloul, integrante del equipo negociador de Sánchez para la investidura, también se reunió ese año con Ali Barake, todavía hoy alto cargo de Hamás en Líbano, y se hizo eco de sus soflamas. La dirigente socialista rehuyó calificar a Hamás como grupo terrorista, organización que el pasado 7 de octubre lanzó una ofensiva criminal sin precedente contra población civil de Israel.

«Cuando le preguntamos por la yihad nos explicó que ésta tiene sus condiciones, la gente no puede declarar la yihad, tiene que ser declarada por un emir de los musulmanes y hoy día no existe ni un Estado ni un califato islámico. Por ejemplo, en Palestina sí se puede poner en práctica, porque los palestinos defienden los territorios, en otros sitios no, por ejemplo lo que hace al-Zarqawui (ex líder de Al Qaeda en Irak), que mata musulmanes, está mal», recoge la tesis de Jalloul sobre las palabras de Yakan, quien fuera fundador del grupo libanés Jamaa al-Islamiya.

Extracto de la tesis de Hana Jalloul.

Además, se da la circunstancia de que Yakan se jactó en una entrevista en Al Jazeera en 2007 -con posterioridad a su entrevista con Jalloul- de no haber condenado el atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York. «Nos quedamos bastante asombrados con su personalidad, sobre todo, por su intelectualidad», dice Jalloul sobre Yakan en su tesis, a la que ha tenido acceso OKDIARIO y en la que rehúye calificar a Hamás y a otros grupos radicales como terroristas, tal y como ha revelado este periódico.

La ex secretaria de Estado de Migraciones, de madre aragonesa y padre libanés, entrevistó a este ideólogo de Jamaa al-Islamiya en el marco de su tesis doctoral, que defendió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en noviembre de 2015 con el título El islamismo y la utilización del fiqh con fines políticos: el caso del Líbano actual.

En concreto, el trabajo de postgrado de la responsable del PSOE, de 667 páginas, trata sobre los partidos y los movimientos islamistas, diferenciando entre islamismo radical y «no radical», y abogando así por conocer en profundidad el discurso político-religioso del primero para contribuir a su desradicalización. Jalloul pone como ejemplo a seguir los casos de Túnez y Turquía, donde «el islamismo convive con otro tipo de partidos y movimientos no islámicos, reflejando la diversidad y la pluralidad».

Captura de la entrevista de Fathi Yakan en ‘Al Jazeera’ en 2007. (Imagen: MEMRI)

Sin embargo, en ese examen de los postulados del islamismo radical, la dirigente socialista se entrevistó, entre otros, con el clérigo Fathi Yakan, principal fundador de Jamaa al-Islamiya, usando un tono acrítico al referirse a él en la tesis doctoral. Y ello, pese a que, en una entrevista con Al Jazeera en 2007, Yakan se negó a condenar los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva York, en los que murieron cerca de 3.000 personas.

Elogios a Bin Laden

Además, en aquella ocasión, Yakan afirmó que Osama Bin Laden, cerebro de aquellos atentados, tenía «un nivel alto de fidelidad, confianza y transparencia», y le mostró «todo el respeto». Así, le atribuyó una personalidad «pura, honesta y creyente», que «defiende todo lo que pertenece al Islam», manifestó.

«No estoy triste o deprimido por lo que pasó, y no lo condeno. Con toda honestidad, nunca lo he condenado. Sólo que tenía ramificaciones negativas, pero también tenía positivas», declaró Fathi Yakan, según la transcripción de dicha entrevista en la cadena qatarí realizada por el Instituto MEMRI.

En su tesis doctoral, Jalloul se refiere así a este clérigo radical fallecido en 2009 siendo jefe del Frente de la Acción Islámica: «Al jeque Yakan se le denominaba ‘da ía’ por su esfuerzo dedicado a la propagación islámica. Nos quedamos bastante asombrados con su personalidad, sobre todo por su intelectualidad, su biblioteca, su centro de investigación y sus publicaciones, que eran muchas. De hecho, nos regaló varios libros en inglés y francés», cuenta Jalloul en su trabajo de postgrado.

Hana Jalloul, secretaria de Política Internacional del PSOE (Foto: PSOE)

Jalloul se entrevistó con Fathi Yakan, según cuenta ella misma, en el año 2006; es decir, antes de dichas declaraciones incendiarias del jeque radical en Al Jazeera. Sin embargo, la redacción de la tesis doctoral y su defensa es posterior; en concreto, del año 2015, lo que pone de manifiesto que Jalloul pasó completamente por alto la ausencia de condena de Yakan de los atentados del 11-S y la simpatía de éste por el terrorista Bin Laden.