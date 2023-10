Hana Jalloul, jefa de Política Internacional del PSOE, blanquea el terrorismo de Hamás en su tesis

Hana Jalloul, secretaria de Política Internacional del PSOE y miembro del equipo negociador de Pedro Sánchez para la investidura, blanquea en su tesis doctoral al grupo terrorista Hamás, que el sábado 7 de este mes de octubre lanzó una ofensiva contra Israel causando una masacre sin precedentes en la población civil.

La ex secretaria de Estado de Migraciones, de madre aragonesa y padre libanés, entrevistó en 2006 para su tesis a uno de los responsables actuales de Hamás en Líbano, Ali Barake, que ya entonces ejercía como «dirigente», según Jalloul, de esta organización, incluida por la UE en su lista de grupos terroristas en 2001. EEUU lo hizo en 1997.

Barake, encargado de las relaciones exteriores de Hamás, declaró hace unos días que «sólo un puñado de comandantes tenía conocimiento de la hora cero», negando así que aliados como Irán o el grupo terrorista libanés Hezbolá estuvieran al tanto del ataque. Además, señaló que Hamás había estado preparando esta ofensiva «durante dos años», según AP.

Jalloul habló con Barake en octubre de 2006 en el marco de su tesis doctoral, que defendió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en noviembre de 2015 con el título El islamismo y la utilización del fiqh con fines políticos: el caso del Líbano actual. En concreto, el trabajo de postgrado de Jalloul, de 667 páginas, trata sobre partidos y movimientos islamistas, diferenciando entre islamismo radical y «no radical», si bien aparecen aquí numerosos grupos terroristas.

Portada de la tesis doctoral de Hana Jalloul.

En las conclusiones sobre la charla con Barake, Jalloul en ningún momento usa la palabra terrorista para referirse tanto a Yama’a al-islamiya como a Hamás, pese a que ya eran considerados como tales por la UE en el momento de la redacción de la tesis doctoral e incluso antes de la fecha de la entrevista. Y lo mismo ocurre con Hezbolá, incluido por Estados Unidos en su lista de grupos terroristas en 1997. La diputada socialista define a Hamás como «agrupación» del «islamismo político», como si estuviera desvinculada de su brazo armado (las Brigadas al Qassam) y sus crímenes, y no va más allá de hablar de «milicias palestinas» o «resistencia palestina». Asimismo, a la organización terrorista Frente al Nusra, Hana Jalloul la considera solamente como uno de los «movimientos islamistas más radicales».

En dichas conclusiones de la entrevista al responsable de Hamás, la dirigente socialista señala: «Volvemos a incidir en la importancia del discurso religioso para la causa islamista, como hemos visto en vocablos tipo Anasr min llah, la victoria divina, el mahdi o la umma, entre otros, que amplían las expectativas del islamismo político para lograr sus logros en dicho campo». Y añade: «El perfil islámico de la agrupación siempre les concede más credibilidad como partido político, en el que las expresiones religiosas son una característica inherente al mismo. A pesar de que Hamás no tiene representación parlamentaria en el Líbano», apostilla Hana Jalloul.

Jalloul habla de «resistencia armada»

La secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE reproduce de este modo las soflamas del yihadista: «Barake nos contó el origen y la trayectoria de Hamás en Palestina como parte de los Hermanos Musulmanes, desde 1940. Desde 1967 Yama’a al-islamiya era parte también de los Hermanos Musulmanes en el Líbano, las mismas raíces. Así que Yama’a ha ayudado a Hamás a través de la colecta de dinero y otras actividades, además de que, como nos comentaba, han apoyado con los mártires de los primeros que combatieron en la guerra del sur», relata Jalloul sin entrecomillar y sin hacer referencia a los atentados de estas organizaciones, adoptando el lenguaje de «mártires». «Ahora ese rol ha quedado restringido a Hezbolá debido al trabajo que desempeña como resistencia armada en el sur», agrega.

Extracto de la tesis de Jalloul donde habla de Hamás sin calificarlo de terrorista.

Alude a la «habilidad» de Hamás

No obstante, el altavoz que la colaboradora de Sánchez pone al representante de Hamás en Líbano no queda aquí. Acto seguido, Hana Jalloul incluye en su tesis varias valoraciones, que en teoría pertenecen a Barake pero que no entrecomilla. «Como Israel no pudo derrotar a Hezbolá, se dedicó a destrozar las infraestructuras del país, matando a civiles en Dahiyeh y en el sur del Líbano. Hamás mostró su habilidad para derrotar a Israel con su armada ‘indestructible’, lo que ha dado dado esperanzas y mantiene la insistencia de continuar con la resistencia palestina, que puede derrotar al ejército de Israel. Si existe la coordinación entre fuerzas de resistencia libanesas, palestinas y algunas árabes, entonces Palestina podría ser liberada poco a poco», puede leerse en la tesis de Jalloul.

La dirigente socialista sostiene que su investigación demuestra que «existe una ‘racionalidad’ en la adherencia de los individuos a los movimientos más radicales, como la utilización de la yihad contra el Estado de Israel». Y cita aquí el «caso de la milicia armada de Hezbolá», evitando calificarlo como grupo terrorista. Hana Jalloul dice que su «naturaleza híbrida le permite ser un partido político islamista y un movimiento islamista armado». Hezbolá también está atacando ahora a Israel con proyectiles de artillería y misiles.