La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, da una lección a Pedro Sánchez: pide a su partido romper con sus socios por no apoyar a Israel frente al ataque protagonizado por los terroristas de Hamás. Jean-Luc Mélenchon, el líder podemita y dirigente de La Francia Insumisa (socios del Partido Socialistas Francés), justificó el ataque sufrido por Israel. Mélenchon copió de esta forma a Podemos, cuyos ministros en el Gobierno de Sánchez culparon también a Israel de los ataques sufridos. Hidalgo pide romper con sus socios mientras Sánchez calla sobre los apoyos de sus liados a los terroristas de Hamás.

«Seguir a Jean-Luc Mélenchon es un callejón sin salida. Era verdad ayer, es verdad hoy. Sus posiciones contra Israel y su negativa a condenar a la organización terrorista Hamás son insostenibles. El Partido Socialista no puede seguir perdiéndose. No puede haber esperanza ni victoria en el deshonor», ha afirmado la dirigente socialista francesa.

Maire de Paris et citoyenne, j’exprime à nouveau mon soutien total au peuple d’Israël qui pleure ses morts et qui fait face encore aujourd’hui à une attaque terroriste du Hamas.

Anne Hidalgo expresó su «total apoyo al pueblo de Israel», que «llora a sus muertos y que todavía hoy se enfrenta a un ataque terrorista de Hamás». «Mi posición es constante. Repito solemnemente a mi familia política, el Partido Socialista, que es hora de poner fin a la alianza con Jean-Luc Mélenchon, que no tiene nada que ver con él», ha apostillado la dirigente francesa para pedir a su partido que rompa la alianza con la coalición liderada por Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon justificó el ataque de los terroristas de Hamás a Israel el pasado sábado. «Toda la violencia desatada contra Israel y en Gaza prueba sólo una cosa: la violencia únicamente se produce y se reproduce a sí misma. Horrorizados, nuestros pensamientos y nuestra compasión están con todas las poblaciones angustiadas que son víctimas de todo esto. Hay que imponer el alto el fuego», afirmó el líder de La Francia Insumisa. La alcaldesa de París ha recriminado estas declaraciones, al contrario que Pedro Sánchez con sus socios de Sumar y de Podemos.

Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu’une chose : la violence ne produit et ne reproduit qu’elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s’imposer. La France…

