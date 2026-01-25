Sílvia Orriols: «Trump está legitimado en las urnas y le han votado para que haga lo que está haciendo»

La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que se confiesa euroescéptica y define a Cataluña como una «colonia» española, no disimula su admiración hacia la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de quien asegura que «ha demostrado con hechos que hay otra forma de hacer política». No le gusta tanto el personaje de Donald Trump, pero sí le reconoce que «está legitimado por las urnas» y que «lo han elegido para hacer lo que está haciendo». La política española, en cambio, no le interesa lo más mínimo y se emplea a fondo para dejar claro que, a diferencia del resto de partidos independentistas (ERC, Junts o la CUP), no tiene ninguna intención de gobernar en España ni tampoco de hacerla ingobernable.

PREGUNTA.- Qué le parecen el discurso y la acción de Giorgia Meloni en materia de inmigración? ¿Le gustan?

RESPUESTA.- Sí, totalmente. Pienso que es una persona que defiende los derechos de sus ciudadanos y que ha demostrado con hechos que hay otra manera de hacer política, que es la de cumplir realmente lo que prometes al pueblo, que es lo que los catalanes y muchos europeos hace años que no conocemos.

P.- Con respecto a otro tipo de política de inmigración que estamos viendo en Estados Unidos… ¿Le parece un modelo a seguir, o a desterrar?

R.- Demuestra que si las cosas se hacen bien, de buen principio, después no será necesario tomar medidas drásticas. Es importante revertir los errores lo antes posible, porque cuanto más rápido se reviertan, menos drásticas serán las soluciones. Hay que ponernos manos a la obra de manera inmediata. En cualquier caso, las políticas del señor Trump, que nos puede gustar más o menos el personaje, demuestran que es posible que otra política inmigratoria es posible y se puede reducir los flujos migratorios. Dicen que no se puede hacer nada y sí se puede hacer. Cuando hay ganas de hacerlo, se consigue.

P.- ¿Le gusta la figura de Trump y la forma de ejercer su segundo mandato?

R.- Como personaje, no me gusta especialmente ni mucho menos, porque considero que, a veces tiene unas salidas de tono que no corresponden. Sí le reconozco que cumple sus promesas electorales y que mantiene la confianza de su electorado. Desde el respeto absoluto a lo que votan los ciudadanos de su país, evidentemente, está legitimado en las urnas y le han votado para que haga lo que está haciendo. Por tanto, no creo que yo sea nadie para cuestionar nada de lo que está haciendo.

P.- ¿Se considera usted euroescéptica?

R.- Sí, totalmente. No creo en esta Unión Europea. Y creo que si continúa esta deriva autoritaria de la UE, que condiciona las políticas internas de los países, acabará por desaparecer.

P.- Tenemos a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno y a Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición, ambos con sus políticas en materia de inmigración. ¿A usted qué le parecen? ¿Hay algo que le guste?

R.- Me parecen todos españoles. Los veo a todos por igual e, independientemente de lo que propongan a su propio electorado, sus intereses y sus derechos son antagónicos a los de los catalanes. Por lo tanto, los veo a todos iguales. Me da igual Vox, que PP, que PSOE, para mí todos son imperialistas españoles, que quieren someter y saquear Cataluña y no prefiero a ninguno por encima de los otros.

P-. ¿Para usted qué es Cataluña en España?

R.- Una colonia. Ahora mismo estamos colonizados por el Estado español, que nos saquea a nivel fiscal, económico… Se lleva buena parte del dinero que recaudamos en nuestro país, que no se reinvierten directamente en el bienestar y beneficio de los catalanes, sino que sirven para dotar comunidades autónomas españolas de servicios, que en muchos casos son deficitarios.

P.- Esto no es lo que lo que dicen las cifras. Las balanzas fiscales no porque no se publican…

R.- No se publican precisamente por eso.

P.- Pero las cifras dicen que Cataluña tiene una deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica, etc., por encima de otras comunidades autónomas.

R.- No tenemos deudas, sino que estamos asfixiados fiscalmente por el Estado español. Como he dicho antes, nos saquean las arcas públicas.

P.- En cuanto al término «colonia», tampoco parece que sea un término… No he visto nunca el término Cataluña como colonia del Imperio español…

R.- Según la definición del Institut d’Estudis Catalans, coincide ampliamente con el escenario que estamos viviendo a día de hoy en Cataluña.

P.- ¿Sigue de cerca la política española?

R.- No demasiado…

P.- Si usted estuviera ahora en el Congreso de los Diputados –hay partidos catalanes que lo están– y de usted dependiese decantar una moción de censura contra Pedro Sánchez, ¿votaría para acabar con el mandato de Sánchez o no lo haría?

R.- A mí la política española no me interesa nada. No quiero gobernar ni quiero hacer ingobernable España. Lo que quiero es liberar a Cataluña del yugo español y, por tanto, la política española, en este sentido, que se la hagan los españoles, del mismo modo que nosotros tenemos que elegir el destino de los catalanes.

P.- ¿Qué le diría a toda esta gente que se apuesta cenas, diciendo que al final Aliança Catalana se presentará a las elecciones generales, porque se sacaría mucho dinero por las subvenciones que obtendría?

R.- Les recomendaría que no se jugasen mucho, porque tienen las de perder.

P.- ¿No va a haber Aliança Catalana en el conjunto de España?

R.- No, al menos mientras yo forme parte de Aliança Catalana.

P.- ¿Tienen ustedes posibilidades de presentarse en toda Cataluña, en todos los pueblos? ¿Ahora mismo tienen ustedes el suficiente músculo?

R.- Tendríamos probablemente el suficiente músculo, pero no los suficientes recursos. Somos una formación pequeñita de nueva creación, que no dispone de la logística ni de los ahorros de otras formaciones políticas que hace muchos años que chupan de la teta pública Y es difícil que podamos presentar muchas candidaturas. Presentaremos candidatura allá donde tengamos un equipo que tenga posibilidades reales de obtener una buena representación en los consistorios o de obtener las alcaldías y priorizaremos aquellas ciudades y poblaciones donde creemos que son más evidentes estas problemáticas que denunciamos en nuestro día a día.

P.- ¿Han pensado en, por ejemplo, el cabeza de lista por Barcelona?

R.- Sí, tenemos una persona y ya hemos hablado. Esperamos su respuesta formal y, cuando la tengamos, haremos público su nombre.